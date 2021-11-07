С таким именем всю жизнь проплачешь: печальные имена для девочек, которые достались от несчастных женщин в истории

Многие люди верят, что влияние имени на человеческую судьбу особенно сильно. Оно должно быть подобрано именно под своего носителя, иначе судьба может повернуться к человеку не тем боком и устроить ему множество жизненных испытаний.
В мире существуют некоторые имена, которые способны негативно повлиять на жизнь девушки. И дело не в лунных фазах и какой-либо мистике, а в статистике. По данным специалистов, жизнь девушек с определенными тремя именами особенно трудна и, возможно, несчастна. Это заявление подкрепляется яркими примерами.
Наталья.
Данное имя пропитано энергетикой несчастной любви и потерь. В кого бы не влюблялась Наталья, все ее отношения с огромной вероятностью буду несчастны или даже закончатся печальным исходом. В финансовых делах Натальи также не обладают особым успехом и расстаются с деньгами слишком легко, несмотря на то, что добивались их тяжелым трудом.
Похожая судьба была и у Натальи Кустинской, которую все без прикрас называли первой красавицей СССР. Она была несколько раз в браке, два из которых закончились совершенно печально и актриса осталась вдовой. К концу жизни у актрисы была диагностирована депрессия. Умерла Наталья Кустинская в больнице от пневмонии.
Татьяна.
Это имя фигурирует во множестве литературных историй с не самым счастливым концом. Парадоксально, что в жизни ситуация также мало отличается. Обладательницы имени Татьяна сильно подвержены различным болезням, которые пагубно влияют на жизнь и обрекают носительницу на множество несчастий. Так случилось и с Татьяной Самойловой, которая перенесла туберкулез и в результате оказалась бесплодна. Кроме того, после удачной роли в кино впоследствии ее карьера совсем не сложилась за неимением предложений. Впоследствии жизнь актрисы закончилась в одиночестве.
Маргарита.
Это еще одно уникальное имя, часто встречающееся в романах, рассказах и просто удивительных историях. Считается, что имя Маргарита имеет магическую ауру, но никто не подозревает, насколько на тяжела и губительна. Часто Маргариты имеют проблемы в карьере, а также притягивают к себе множество серьезных проблем и неприятностей. На примере Маргариты Назаровой, известной дрессировщицы тигров, эти заявления можно рассмотреть особо детально. Сначала карьера Маргариты шла в гору, у нее был счастливый брак и дело жизни. Однако после смерти мужа от несчастного случая все пошло наперекосяк. Маргарита Назарова несколько раз страдала от лап хищников, из-за чего у нее появились психологические проблемы. К концу жизни женщина совершенно никого не узнавала и покинула этот мир в одиночестве.