Сильнейший магнитный шторм ожидается 14 ноября 2021: точное время начала космической бури и сколько дней продлится

В последний осенний месяц состоится несколько сильных магнитных бурь. Не очень сильная по своей интенсивности магнитная буря пройдет с 14 по 16 ноября.
Магнитные бури - это достаточно частое явление, так как вспышки на Солнце происходят постоянно. Не все люди одинаково остро реагируют на это природное явление. Дети на такие явления не реагируют вовсе, также молодые люди с хорошим здоровьем. Но люди, у которых есть хронические заболевания и пожилые граждане остро реагируют на магнитные бури.
Симптомы, на которые жалуются метеозависимые люди.
- головокружение;
- слабость и недомогание;
- перепады артериального давления;
- апатия, депрессия, вялость;
- сонливость, бессонница;
- тахикардия, сбивчивость дыхания.
Как облегчить состояние при магнитной буре 14 ноября.
Меньше всего магнитные бури влияют на здоровых людей, которые ведут здоровый образ жизни. О геоударах необходимо знать заранее, чтобы быть готовым к ухудшению состояния здоровья. Накануне неблагоприятного природного явления необходимо хорошо выспаться. Постарайтесь отложить на это время дела, требующие напряжения и концентрации головного мозга. День необходимо провести в спокойной обстановке, без стрессов и перенапряжения как эмоционального, так и физического. Окружите себя в этот день приятным общением с близкими людьми. Обстановка - это главный фактор, который влияет на появление симптомов метеозависимых.
Проснувшись утром сделайте легкую гимнастику, без резких движений и наклонов. На завтрак следует съесть полезную пищу. Он поможет вам сохранить бодрое настроение и улучшит работу внутренних органов. Также стоит уделить пристальное внимание прогулкам на свежем воздухе, кислородное голодание в этот период недопустимо.
В период магнитной бури не рекомендуется пить кофе и алкогольные напитки, а также есть жареную, острую, жирную и копченую пищу. Эмоциональное состояние необходимо держать под контролем, не следует нервничать и проявлять агрессию.