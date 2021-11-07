Когда школьникам идти в школу после осенних каникул 2021 года?

Начиная с 1 сентября школьники России проучились два месяца и ушли на каникулы. Согласно постановлению президента России Владимира Путина для всех работающих граждан страны с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. Школьники не стали исключением и тоже пошли на каникулы. Таким образом, неделя неработающих дней прибавляется к недели положенных для учеников каникулам. Соответственно у школьников России на каникулы отводится две недели. Такой распорядок касается учеников, которые учатся в школах, работающих по четвертной системе.
Для детей, которые учатся по триместрам, то нерабочие дни дети будут находиться дома с родителями, а далее следует привычный график школьных каникул, согласно распорядку школы.
Власти страны надеются, что нерабочие дни смогут погасить всплеск заболевания коронавирусной инфекцией и стабилизировать ее.
Каникулы у школьников продлевать власти не намерены, однако каждый отдельный регион на местах будет самостоятельно принимать решение по данному вопросу. В случае продления каникул в отдельных областях, программа обучения будет пересмотрена.
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией не стабильна, даже несмотря на нерабочие дни. Возможно, начиная с 15 ноября учеников переведут на дистанционный режим обучения, чтобы не подвергать здоровье детей опасности.
Родители выступают против дистанционного образования, аргументируя это тем, что такой формат обучения малоэффективен. Ранее была подана петиция от родителей, которые просят властей страны не возвращаться к дистанционному режиму образования. Также родители выступают против дистанционного образования и потому, что не все могут приобрести на каждого ребенка отдельных компьютер или ноутбук. Президент России Владимир Пунин тоже высказался против такого формата, однако если обстановка не стабилизируется, то у властей не останется другого выхода.