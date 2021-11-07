Как при прогреве автомобиля зимой не лопнуть лобовое стекло? Самая распространённая ошибка

Водители могут "треснуть" лобовое стекло из-за "распространенной ошибки", когда температура зимой падает.
Перед тем, как водители отправятся в путь, необходимо очистить от льда и льда, но автомобилисты могут повредить свой автомобиль, поспешно выбрав укрытие. Эксперты Rooster Insurance заявили, что проблема заключается в том, чтобы налить теплую воду, и «этого следует избегать», пишет express.co.uk.
Они призывают водителей дать воде остыть, прежде чем наносить ее на лобовое стекло, чтобы минимизировать возможные повреждения.
Они сказали: «Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что у вас чистое лобовое стекло. Распространенная ошибка, которую допускают многие водители, пытаясь растопить лед, - это проливать теплую воду прямо на лобовое стекло. Это может привести к растрескиванию лобового стекла, поэтому этого следует избегать. Вместо этого выберите для мытья окон полезные инструменты, такие как антиобледенитель и скребок для льда. Если вам действительно нужно использовать воду, дайте воде остыть, прежде чем выливать ее на лобовое стекло».
АА подтвердило, что у водителей есть «реальный риск» повредить свои автомобили теплой водой. Стекло может быстро расширяться при первом прикосновении к теплой воде. Стекло обычно также быстро реагирует, когда остывает, заставляя стекло прогибаться. Именно из-за этого изгиба стекло может треснуть, особенно если стекло уже имело сколы или трещины.
Опрос, проведенный АА, показал, что всего два процента людей признались, что делают это на собственном автомобиле. Однако вероятность этого у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет была в два раза выше, чем у населения в целом.
По данным АА, это означает, что примерно каждый 20-й молодой человек вылил теплую воду прямо на свой автомобиль, несмотря на риск для безопасности.
AutoGlass также выпустила предупреждение, чтобы избежать «радикальных перепадов температуры».
Они сказали: «Хорошее качество, правильно установленные лобовые стекла на удивление прочные. Так что это может стать сюрпризом, насколько они уязвимы к резким перепадам температуры. Ваше ветровое стекло может расширяться и сжиматься в зависимости от воздействия различных температур. Это воздействие различных погодных условий и связанных с ними воздействий на лобовое стекло может привести к длительному повреждению. Лучший способ избежать повреждения лобового стекла - не подвергать его резким перепадам температуры. Это верно даже при уже замерзшем лобовом стекле. Когда вы размораживаете лобовое или заднее стекло - не наносите теплую воду прямо на стекло, так как это может повредить его».