Что нужно есть каждую неделю, чтобы не было потери памяти?

Деменция и диета обычно связаны друг с другом, и эксперты предполагают, что пища, которую вы едите, может иметь серьезные преимущества для здоровья мозга. Согласно исследованиям, есть овощи, которые могут дольше предотвратить потерю памяти.
Деменция - это общий термин для обозначения нарушения способности запоминать, думать или принимать решения, которые могут повлиять на повседневную деятельность. По оценкам, один из 14 человек в возрасте старше 65 лет в Великобритании страдает деменцией, а в возрасте старше 80 лет этот показатель увеличивается до одного из шести, причем болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным заболеванием, связанным с деменцией, пишет express.co.uk.
Хотя деменцию невозможно вылечить, научные исследования, проведенные на протяжении многих лет, показали, что определенные факторы образа жизни могут дольше сдерживать симптомы.
Хотя сон, упражнения и употребление алкоголя играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, диета является одним из лучших способов обеспечить свой мозг питательными веществами.
Наблюдательные исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты может снизить риск развития болезни Альцгеймера до 53 процентов.
Включение продуктов, связанных со средиземноморской диетой, также известной как Средиземноморская программа DASH для снижения нейродегенеративной задержки (MIND), также может замедлить снижение когнитивных функций и улучшить вербальную память.
В рацион входит ряд продуктов, таких как ягоды, рыба и орехи, однако одна группа овощей поднимается на вершину таблиц, когда дело доходит до их свойств, улучшающих память.
Согласно правилам диеты MIND, люди должны стараться съедать минимум шесть порций зеленых листовых овощей каждую неделю.
Листовая зелень включает салат из овощей и может быть добавлена в качестве гарнира с протеином по вашему выбору.
Однако увеличение количества потребляемой листовой зелени может принести еще больше пользы для неврологического здоровья.
Исследование, опубликованное в журнале Neurology в январе 2018 года, показало, что ежедневное употребление половины чашки приготовленных или одной чашки сырых листовых зеленых овощей было связано с более медленным снижением функции мозга.
Кроме того, исследователи из Исследовательского центра по проблемам старения Тафтса в Бостоне и Университета Раша в Чикаго обнаружили, что из группы из 960 участников те, кто ел листовую зелень, были на 11 лет моложе тех, кто избегал овощей.
По словам исследователей, многие питательные вещества, содержащиеся в листовой зелени, делают их такими полезными.
Лютеин, витамин К, нитрат, фолиевая кислота, альфтокоферол, бета-каротин и кемпферол были определены как ключевые игроки в улучшении когнитивного здоровья.
Однако зелень - не единственный овощ, полезный для здоровья мозга и поддержания памяти.
Согласно диете MIND, употребление любой другой порции овощей в рамках еженедельного рациона также может сыграть решающую роль.
Тем не менее, несмотря на это, эксперты утверждают, что диета не является «панацеей» и ее следует рассматривать как рекомендацию, а не как твердое решение.
Николаос Скармеас, доктор медицины, адъюнкт-профессор неврологии в Медицинском центре Колумбийского университета и Афинском национальном университете имени Каподистрии, сказал: «Возможно, было бы разумно следовать таким диетам даже с наводящими на размышления, а не доказанными доказательствами их когнитивных преимуществ».
Листовая зелень, содержащая питательные вещества, которую следует включить в свой рацион:
Капуста.
Микрозелень, например, травы.
Капуста.
Шпинат.
Кресс-салат.
Салат ромэн.