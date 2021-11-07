Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 8 по 14 ноября 2021 года

Добро пожаловать в ваш гороскоп на неделю с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года и астрологический прогноз с предсказаниями для всех знаков зодиака. Что вас ждет в неделе 8 ноября 2021 года?
Эта неделя настроена для некоторых больших эмоций со знаками зодиака, однако многие считают невозможным выразить смятение, с которым они существуют, пишет yourtango.com.
Это может звучать негативно в отношении того, удастся ли коллективу пережить хорошую неделю, однако иногда эти чувства могут стать катализатором, наконец, создания изменений, необходимых для поиска своего истинного севера.
Эта неделя может окончательно изменить вашу жизнь, независимо от того, небольшие или большие изменения. Трансформация возможна для многих, но первый шаг - это найти в себе смелость изменить ситуацию.
Многие знаки зодиака должны осознавать, что, если они не обращают внимания на проблемы в своей жизни, они рискуют оказаться в руках гибели своей собственной цели.
Коллектив должен взять на себя ответственность и взять на себя ответственность за то, что он хочет в жизни.
Это требует смелости и решимости, но также требует хорошо продуманных планов и простых способов начать.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года:
Овен.
Овен, на этой неделе вы можете заметить, что чувствуете себя чрезвычайно заряженным желанием изложить свою точку зрения и быть услышанными.
Однако это может быть связано с тем, что вы хотите получить признание в той области своей жизни, с которой еще не пришли к согласию.
Если вы обнаруживаете, что чрезмерно критически относитесь к своему существу, можно попросить других проверить реальность, чтобы вы не теряли равновесия.
Будьте осторожны, чтобы не направить свой гнев неправильно. Свяжите свое разочарование с источником проблемы, а не с тем человеком, на которого можно наброситься.
Телец.
Эта неделя посвящена пониманию Тельца и изменению ваших ожиданий от себя.
Если Рим был построен не за один день, почему вы ожидаете, что ваша империя проявится так мгновенно? Исцеление требует времени, если вы хотите, чтобы оно застыло.
Найдите совета у людей, которые чувствуют себя как дома для вас, поскольку вы можете обнаружить, что на этой неделе вы можете испытать отсутствие безопасности, которое вы чувствовали в молодости.
Убедитесь, что те, кому вы отдаете свое сердце, также являются теми, кого вы желаете.
Близнецы.
Близнецы, это хорошая неделя, чтобы двигаться по телу. Если вы ждали, чтобы записаться на занятия физкультурой или абонемент в тренажерный зал, сейчас самое время, когда вы будете чувствовать себя лучше, когда будете активны.
Однако на этой неделе убедитесь, что вы не вносите в свою жизнь никаких эмоциональных изменений. Эта неделя посвящена поддержанию межличностной жизни, а не потрясениям.
Никто не идеален, и вы тоже. Сосредоточьтесь на том, какие изменения вы можете сделать сейчас.
Рак.
Рак, ты заслуживаешь скромного похвалы на этой неделе.
Вы много работали в своей жизни, чтобы все работало, и все идет гладко. Не стесняйтесь своего успеха, празднуйте его.
Остерегайтесь сообщений от бывших на этой неделе. Они могут услышать ваши хорошие новости и использовать их как предлог для связи с вами.
Также хорошо осознавать действия людей по поводу своих слов; история может говорить больше, чем язык, которым можно манипулировать.
Лев.
Лео, на этой неделе тебя может ждать конфликт. В этих ситуациях виноват кто-то другой, или вы проделываете дыру в ком-то, с кем недавно сблизились?
Имейте в виду, что эта неделя может привести к хаосу, особенно если вы чувствуете, что ваше сердце находится под ударом.
Возможно, в это время вам следует выбрать изоляцию, а не решать проблемы. Не позволяйте своему гневу быть громче вашего намерения.
Дева.
Дева, важно, чтобы вы расставили приоритеты, какие действия вам нужно сосредоточить на его неделе. Будет легче направить свою энергию на что-то бессмысленное и неважное, чем столкнуться с более серьезными конфликтами сейчас.
Не отвлекайтесь на мелочи.
Испытайте себя на этой неделе, чтобы начать укреплять свою уверенность изнутри, а не за счет подтверждения того, что кто-то другой дает ее вам. Вы почувствуете себя более искренним, услышав это от себя.
Весы.
Весы, нельзя отрицать, что на этой неделе вас поглощают ваши страсти. Вы чувствуете вещи на таком высоком уровне.
Однако имейте в виду, что не все с вами согласятся.
Когда люди ставят под сомнение ваши ценности, это может показаться очень личным, но это не касается вас. Дайте людям свободу делать свой собственный выбор.
Не позволяйте чрезмерному мышлению взять над вами верх.
Скорпион.
Если на этой неделе вы сосредоточены на своих рабочих приоритетах, вы можете рассчитывать на огромную продуктивность. У вас есть энергия, чтобы совершать большие движения в своих финансах и материальных благах.
Ваша награда на этой неделе может быть связана с тем, что вы сможете обеспечить тех, кого любите.
Один из лучших способов выразить свою привязанность, не создавая особой суеты, - это проявить доброту или услужить близким вам людям. Если вы живете в месте изобилия и можете отдавать, делайте это.
Стрелец.
Стрелец, эта неделя обещает быть трудным временем для вас, поскольку вы обнаруживаете, что не можете отключиться от своих мыслей.
Вы любите быть в движении и делать все, что в ваших силах, однако вы не уделяете первоочередного внимания заботе о себе и движетесь к энергетическому выгоранию.
Вы основываете свое счастье на других людях, а не на вещах, которые приносят вам радость. Лучший способ сориентироваться на этой неделе - найти более здоровый способ обрести покой, которого так жаждет ваша душа.
Козерог.
Козерог, вы должны установить эти границы! Как кто-нибудь может узнать на этой неделе, что вы на пределе, если не самоутверждаете?
Если вы сможете установить какие-то социальные границы, эта неделя окажется продуктивной.
Если нет, то, может быть, сначала потренируйтесь на себе. Это может быть прекрасное время, чтобы начать новый распорядок здоровья и позаботиться о теле, которое несет в себе эту упрямую и целеустремленную душу.
Практикуйте некоторый контроль в своей жизни, будь то то, сколько вы даете другим или сколько вы делаете для себя.
Водолей.
Водолей, вы знаете свои пределы лучше всего. Это означает, что вы также знаете, что вы не заинтересованы в совершении чего-либо, чего хочет кто-то другой.
Если вы не готовы сделать следующий шаг в отношениях, работе или жизни, скажите «нет». Не доводите дело до конца, чтобы успокоить кого-либо; это приведет только к вашим собственным негодованиям.
Дайте себе время, чтобы, когда вы будете готовы сделать следующий шаг, вы сможете насладиться каждым восхитительным моментом.
Рыбы.
Рыбы, прежде всего, пожалуйста, прислушайтесь к своей интуиции на этой неделе. Возможно, вас ведут ложные слова, и вы можете разорвать порочный круг, если будете уважать собственные инстинкты, а не чьи-то обещания.
Пора перестать сомневаться в себе и вернуть свою силу себе.
На этой неделе вы можете обнаружить, что предпочли бы побыть одному, чем сосредоточиться на том, чтобы сделать кого-то счастливым. Вам потребовалось время, чтобы прийти к такому выводу, и сейчас прекрасное время, чтобы отметить его.