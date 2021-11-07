Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые

Американские исследователи выяснили, что человеку нужно несколько часов свободного времени, чтобы чувствовать себя счастливым. Больше нельзя, иначе получится противоположный эффект.
Ученые опросили 35 тысяч человек о том, что они делали в течение дня и как это на них отразилось. Оказалось, что избыток свободного времени негативно повлиял на их чувство благополучия, пишет издание Rai Al Youm.
Те, которые имели в сутки до двух часов свободного времени, чувствовали себя намного лучше, чем те, которые больше занимались свободными делами. У кого было больше пяти часов свободного времени чувствовали себя хуже. Авторы научной работы пришли к выводу, что для ощущения счастья человеку достаточно иметь в день 2–3 часа свободного времени.