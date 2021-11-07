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07.11
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Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые

6:19:5311/7/2021
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Оказалось, что избыток свободного времени негативно влияет на чувство благополучия.

Чем больше свободного времени, тем несчастнее человек. Фото: pexels

Американские исследователи выяснили, что человеку нужно несколько часов свободного времени, чтобы чувствовать себя счастливым. Больше нельзя, иначе получится противоположный эффект.

Ученые опросили 35 тысяч человек о том, что они делали в течение дня и как это на них отразилось. Оказалось, что избыток свободного времени негативно повлиял на их чувство благополучия, пишет издание Rai Al Youm.

Те, которые имели в сутки до двух часов свободного времени, чувствовали себя намного лучше, чем те, которые больше занимались свободными делами. У кого было больше пяти часов свободного времени чувствовали себя хуже. Авторы научной работы пришли к выводу, что для ощущения счастья человеку достаточно иметь в день 2–3 часа свободного времени.

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счастьесвободное времяУченые.
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