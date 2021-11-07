Новый гендиректор МХАТа назвал причину отмены спектакля с участием Ольги Бузовой

Новый гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман рассказал, почему спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой сняли с репертуара. По его словам, это произошло из-за финансовых проблем.
- Прагматическое решение. 225 билетов продано — ну как это показывать? При пустом зале, что ли? А денег на продвижение спектакля у нас просто нет, — объяснил Кехман в интервью Известиям.
Также он рассказал, что лично позвонил Бузовой и сообщил об этом, чтобы не было никаких обид.
Примечательно, что сама телеведущая ранее рассказала, что все билеты на спектакль с ее участием проданы и она всем желает такой посещаемости.
Премьера постановки состоялась в начале июня, над спектаклем работали режиссер-постановщик Рената Сотириади и драматург Андрей Назаров. В нем рассказывается о юности Иосифа Сталина и о том, как он стал лидером СССР. Бузова исполняла в нем роль певицы кабаре Беллы Шанталь. В театральных кругах неоднозначно оценили приглашение теледивы в спектакль.
Напомним, что ранее Кехман возглавлял Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ). Его пребывание в этой должности сопровождалось скандалами.