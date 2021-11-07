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Новый гендиректор МХАТа назвал причину отмены спектакля с участием Ольги Бузовой

10:56:0511/7/2021
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Спектакль "Чудесный грузин" убрали из расписания и пока не будут показывать. Владимир Кехман сам позвонил Бузовой.

Выйти на сцену МХАТ у Бузовой пока не получится. Фото: Инстаграм

Новый гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман рассказал, почему спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой сняли с репертуара. По его словам, это произошло из-за финансовых проблем.

- Прагматическое решение. 225 билетов продано — ну как это показывать? При пустом зале, что ли? А денег на продвижение спектакля у нас просто нет, — объяснил Кехман в интервью Известиям.
Также он рассказал, что лично позвонил Бузовой и сообщил об этом, чтобы не было никаких обид.

Примечательно, что сама телеведущая ранее рассказала, что все билеты на спектакль с ее участием проданы и она всем желает такой посещаемости.

Премьера постановки состоялась в начале июня, над спектаклем работали режиссер-постановщик Рената Сотириади и драматург Андрей Назаров. В нем рассказывается о юности Иосифа Сталина и о том, как он стал лидером СССР. Бузова исполняла в нем роль певицы кабаре Беллы Шанталь. В театральных кругах неоднозначно оценили приглашение теледивы в спектакль.

Напомним, что ранее Кехман возглавлял Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ). Его пребывание в этой должности сопровождалось скандалами.

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спектакльМХАТубрали из репертуараЧудесный грузинОльга Бузова
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