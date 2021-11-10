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В Коми загорелась машина с ребенком, чей папа-пожарный ушел обедать

10:50:2911/10/2021
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Сейчас ребенок находится в реанимации.

Ребенок спал в пожарной машине, которая загорелась. Фото: Соцсети

В Печоре отец закрыл спящего сына в машине, не желая тревожить его сон, и забежал в столовую перекусить. Автомобиль, стоящий у здания, загорелся об этом рассказали очевидцы происшествия. Ребенок был извлечен из задымленной легковушки вовремя, он остался жив, но получил очень серьезные ожоги верхних дыхательных путей, пишет «Подъем».

Оказалось, что владелец автомобиля сам работает в пожарной охране. Об этом стало известно из сообщения Shot.

- Ребенок уснул в детском автокресле. Сына не стал будить и решил быстро перекусить. Машину оставил заведенной, чтобы ребенок не замерз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было. Я взял себе покушать, брат не ел. В столовой был примерно 10 минут, - рассказал 24-летний мужчина.

В настоящее время малыш находится в реанимации Печорской ЦРБ. Состояние пациента медики оценивают как стабильно тяжелое.

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пожарныймашина загореласьребенок получил ожоги
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