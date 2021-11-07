Шесть шахтеров погибли после выброса метана на шахте в Карагандинской области

Президент Казахстана Токаев поручил помочь семьям шахтеров, которые погибли из-за выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области. Также президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Кроме того, по его поручению создана комиссия для расследования причин трагедии. К работе на месте аварии приступили подразделения МЧС во главе с главой ведомства Юрием Ильиным.
Сегодня, 7 ноября, на шахте Абайская произошел выброс метана. Под землей находились 64 человека, 56 из которых удалось эвакуировать. Погибли шесть человек, пострадали еще двое.
В полиции Карагандинской области возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".