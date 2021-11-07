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Шесть шахтеров погибли после выброса метана на шахте в Карагандинской области

11:18:2911/7/2021
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Всего под землей находились 64 человека. Большинство успели спастись. Президент Казахстана распорядился оказать помощь семьям погибших.

На шахте произошел выброс метана. Фото: pixabay

Президент Казахстана Токаев поручил помочь семьям шахтеров, которые погибли из-за выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области.  Также президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Кроме того, по его поручению создана комиссия для расследования причин трагедии. К работе на месте аварии приступили подразделения МЧС во главе с главой ведомства Юрием Ильиным.

Сегодня, 7 ноября, на шахте Абайская произошел выброс метана. Под землей находились 64 человека, 56 из которых удалось эвакуировать. Погибли шесть человек, пострадали еще двое.

В полиции Карагандинской области возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

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