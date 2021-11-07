В Ленобласти пенсионер отрубил голову соседке по даче, заподозрив в ней вампира

Кровавой расправой закончилось распитие спиртного в Приозерском районе Ленобласти. Один из участников застолья ударил ножом в шею своей пожилой соседке по даче, а затем отрубил ей голову пожилой соседке, рассказали в воскресенье в региональном управлении СКР.
По версии следствия, 5 ноября в дачном доме на территории садоводства "Клен" в поселке Орехово нашли тело убитой 64-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Оперативники тут же задержали подозреваемого. Им оказался сосед по даче, ровесник погибшей.
"По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошел конфликт, и мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела" - рассказали в СК.
Как стало известно, подозреваемого задержали на двое суток, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено выйти с ходатайством в суд об аресте задержанного.
Как рассказали в полиции, мужчина ударил жертву ножом в шею, а после топором отрубил голову. На допросе он рассказал, что боролся с зомби или вампирами, за которых принял соседку по дачному обществу.