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07.11
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Подходящие и плохие дни для зачатия девочки в декабре 2021 года

4:45:0611/7/2021
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Фазы луны значительно влияют на все биологические процессы организма, а также на пол будущего ребенка, если зачатие было проведено в благоприятные дни.

Фазы луны по-разному влияют на успешность зачатия. Фото: Pixabay.com
Фазы луны по-разному влияют на успешность зачатия. Фото: Pixabay.com

Чтобы родить здорового и крепкого малыша, необходимо обращаться к специалистам, отслеживать свое состояние в специализированных медицинских центрах, пить витамины, беречь себя и свое тело. Часто, чтобы как-то повлиять на пол будущего ребенка, молодые мамы употребляют только определенные продукты, например, различные виды мяса, свеклу, яблоки, груши и цитрусовые. Однако этих мер не всегда достаточно. Если вы испытываете какие-либо сомнения и хотите наверняка обеспечить рождение девочки, то стоит обратиться к лунному календарю. Фазы Луны сильно влияют на биологические процессы в женском организме, а также сказываются на будущем поле малыша. Именно поэтому необходимо вместе с партнером планировать день зачатия, ориентируясь на лунный календарь.

Подходящие и плохие дни для зачатия девочки в декабре 2021 года.

Если вы хотите осуществить зачатие малыша в декабре и обеспечить высокий шанс рождения девочки, то для этого подойдут следующие даты: 1, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 30 декабря. Эти дни являются самыми благоприятными для зачатия девочки, а также, как говорит лунный календарь, могут обеспечить ребенку хорошую судьбу.

Проводить зачатие категорически не рекомендуется в следующие дни: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31 декабря. Лунные фазы этих дней могут навредить здоровью матери и ребенка, а также минимизировать шанс рождения малышки.

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зачатиедекабрьлунный календарь
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