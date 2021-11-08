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07.11
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Сравнение эффективности вакцин Moderna, Pfizer и Janssen: последствия смертности

9:30:4911/7/2021
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Вакцинация по-прежнему защищает от смерти даже людей с прорывными инфекциями, по сравнению с людьми, которые заразились и не были вакцинированы.

Исследователи обнаружили, что защита от любой инфекции COVID-19 снизилась для всех типов вакцин. Фото: Pixabay.com

Поскольку прорывные инфекции COVID-19 продолжают появляться у некоторых реципиентов вакцины, а органы здравоохранения разрабатывают политику в отношении ревакцинации, национальные данные о прорывных инфекциях, вызванных вакциной COVID-19, недостаточны, но крайне необходимы. Исследование, проведенное Институтом общественного здравоохранения, Медицинским центром по делам ветеранов и Научным центром здравоохранения Техасского университета, опубликованное сегодня в журнале Science , проанализировало инфекцию COVID по статусу вакцинации среди 780225 ветеранов.

Исследователи обнаружили, что защита от любой инфекции COVID-19 снизилась для всех типов вакцин, при этом общая защита от вакцины снизилась с 87,9% в феврале до 48,1% к октябрю 2021 года, пишет medicalxpress.com.

Снижение было наибольшим для вакцины Janssen (Johnson & Johnson): защита от инфекции снизилась с 86,4% в марте до 13,1% в сентябре. Снижение показателей по PfizerBioNTech составило с 86,9% до 43,3%. Снижение для Moderna составило 89,2% до 58%.

В то время как большинство предыдущих исследований было сосредоточено на вакцинах PfizerBioNTech или Moderna, исследование Science является первым, в котором сравнивается снижение защиты между тремя основными типами вакцин, и первым, показывающим сравнительно резкое снижение эффективности вакцины Janssen. Снижение было оценено за период с 1 февраля 2021 г. по 1 октября 2021 г., что отражает появление и преобладание варианта Дельта в США. Характер прорывной инфекции с течением времени соответствовал возрасту, несмотря на то, что вакцина проходила непрерывно, что подразумевает вариант Дельта как наиболее распространенный вариант вакцины. основной фактор, определяющий инфекцию.

Важно отметить, что вакцинация любого типа защищает от смерти инфицированных. Относительное преимущество вакцинации для защиты от смерти было больше для лиц моложе 65 лет, но также было очень сильным для лиц старше 65 лет.

Исследование показало, что риск смерти от инфекции COVID был самым высоким у непривитых ветеранов, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. В то время как некоторые прорывные инфекции приводили к смерти, вакцинация по-прежнему защищала от смерти тех, кто заразился во время волны Дельты.

Для людей моложе 65 лет вакцины в целом были эффективны против смерти на 81,7%.

Защита от смерти была максимальной для вакцины Pfizer - 84,3%. Следующим по эффективности оказалась Moderna с показателем 81,5%. Янссен был эффективен на 73%.

Для людей 65 лет и старше общая эффективность вакцины против смерти составила 71,6%.

Эффективность Moderna составила 75,5%.
Эффективность Pfizer составила 70,1%.
Янссен был эффективен на 52,2%.

"Наше исследование дает исследователям, политикам и другим лицам прочную основу для сравнения долгосрочной эффективности вакцин против COVID, а также возможность принятия обоснованных решений относительно первичной вакцинации, ревакцинации и других множественных уровней защиты, включая требования по маскировке, социальные дистанцирование, тестирование и другие меры общественного здравоохранения для снижения вероятности распространения», - сказала доктор Барбара Кон из PHI, ведущий автор исследования. «Например, рекомендация CDC о ревакцинации для всех реципиентов Janssen старше 18 подтверждается нашими результатами. И, учитывая снижение защиты от вакцины и преобладание более инфекционного варианта Delta, мы настоятельно призываем к быстрым действиям по продвижению первичной вакцинации, ревакцинации и вакцинации. также поощрять маскировку, социальное дистанцирование и другие уровни защиты отинфекция. Это подтверждается нашим выводом о том, что прорывные инфекции не являются доброкачественными, но также убедительными доказательствами того, что вакцинация по-прежнему защищает от смерти даже людей с прорывными инфекциями, по сравнению с людьми, которые заразились и не были вакцинированы».

FDA разрешило бустеры Pfizer для некоторых групп в сентябре и бустеры Moderna и Janssen в октябре, и CDC дал аналогичные рекомендации, включая поддержку подхода «смешай и подбирай», который позволяет людям выбирать любую из трех бустеров вакцины, независимо от того, какие они были даны изначально.

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