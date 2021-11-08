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07.11
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Признаки сердечного приступа на вашей челюсти, шее и плечах: полный список симптомов

8:00:4611/7/2021
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Женщины несколько чаще, чем мужчины, испытывают некоторые другие общие симптомы. Они могут включать одышку, тошноту/рвоту, боль в спине или челюсти.

Сердечный приступ является серьезным заболеванием , где подача крови к сердцу внезапно блокируется. Фото: Pixabay.com

Симптомы сердечного приступа включают боль в груди, одышку, головокружение и потливость. Тем не менее, по данным NHS, в некоторых случаях боли в груди может не быть вообще, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом.

Сердечный приступ является серьезным заболеванием , где подача крови к сердцу внезапно блокируется, и нужно лечить в больнице как можно быстрее. Блокировка чаще всего представляет собой накопление жира, холестерина и других веществ и может иметь ряд симптомов. По данным British Heart Foundation (BHF), в Великобритании расходы на здравоохранение, связанные с сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, оцениваются в 9 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно, пишет express.co.uk.

Хотя сердечные приступы могут быть фатальными, выживаемость улучшается. По данным BHF, в 1960-х годах более семи из 10 сердечных приступов в Великобритании закончились смертельным исходом, а сегодня выживают как минимум семь из 10 человек.

В NHS сказано: «Если вы подозреваете симптомы сердечного приступа, немедленно звоните по номеру 999 и просите скорую помощь».

Он добавляет: «Не волнуйтесь, если у вас есть сомнения. Медработники скорее будут вызваны, чтобы обнаружить, что была допущена честная ошибка, чем опоздать, чтобы спасти жизнь человека».

По оценкам, около 1,4 миллиона человек, живущих сегодня в Великобритании, пережили сердечный приступ - около миллиона мужчин и 380 000 женщин.

Национальный центр профилактики хронических заболеваний сообщает, что основными симптомами сердечного приступа являются боль или дискомфорт в челюсти, шее или спине или дискомфорт в одной или обеих руках или плечах.

Другие люди испытывают боль в груди, чувство слабости, головокружения, обморока или одышки.

Клиника Майо утверждает, что некоторые сердечные приступы возникают внезапно, но отмечает, что у многих людей «предупреждающие признаки и симптомы появляются за несколько часов, дней или недель».

На сайте говорится, что самым ранним предупреждением может быть повторяющаяся боль в груди или давление, вызванное физической нагрузкой и уменьшающееся после отдыха.

Как и у мужчин, у женщин наиболее частыми симптомами сердечного приступа являются боль в груди или дискомфорт в груди.

Однако женщины несколько чаще, чем мужчины, испытывают некоторые другие общие симптомы. Они могут включать одышку, тошноту/рвоту, боль в спине или челюсти.

BHF сообщает: «Мы знаем, что женщины, как правило, дольше ждут, прежде чем позвонить в службу 999 после того, как у них возникнут симптомы сердечного приступа.

«В Великобритании в среднем три женщины умирают от ишемической болезни сердца каждый час, многие из них - от сердечного приступа. Вы резко снизите свои шансы на выживание, если сразу не позвоните в службу 999 ».

Вы можете снизить риск сердечного приступа, соблюдая здоровую диету, регулярно выполняя физические упражнения и поддерживая здоровый вес.

Каждый в возрасте от 40 до 74 имеет право на бесплатную медицинскую проверку NHS в Англии. Если у вас есть семейная история болезни сердца и кровообращения, важно сообщить об этом своему терапевту и организовать медицинский осмотр.

BHF сообщает: «Если у вас уже был сердечный приступ, ваш риск другого значительно снижается при правильном лечении.

«Принимайте лекарства, которые прописали вам врачи, и ведите здоровый образ жизни».

В больнице Джона Хопкинса говорится: «Вы можете помочь предотвратить сердечный приступ, зная свои факторы риска ишемической болезни сердца и сердечного приступа, а также принимая меры по снижению этих рисков.

«Даже если у вас уже был сердечный приступ или вам сказали, что ваши шансы на сердечный приступ высоки, вы все равно можете снизить свой риск, скорее всего, сделав несколько изменений в образе жизни, которые улучшат здоровье».

Он предполагает, что вы не должны курить и должны придерживаться диеты с низким содержанием жиров, холестерина и соли.

«Выполняйте программу умеренных регулярных аэробных упражнений . Люди старше 50 лет, ведущие малоподвижный образ жизни, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать программу упражнений », - добавляет он.

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