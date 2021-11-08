Создатель сериала "Клан Сопрано" открыл тайну последней сцены фильма

Создатель "Клан Сопрано" не смог подтвердить то, о чем все просили годами. Прошло около 14 лет с тех пор, как люди по всей стране отчаянно проверяли свои кабельные соединения, когда финал «Клан Сопрано» внезапно превратился в черную сцену, пишет foxnews.com.
Вскоре стало ясно, что отключение электричества было намеренным, к большому разочарованию фанатов. Теперь, все эти годы спустя, создатель Дэвид Чейз проливает свет на печально известную загадочную сцену. К сожалению, он не сразу подтвердил, что данный момент означает смерть главного героя шоу Тони Сопрано.
Вместо этого он отметил, что это отличалось от сцены, которую он представлял для завершения сериала, которая действительно привела к смерти главного персонажа, показывая, что он планировал, что сериал закончится смертью Тони.
«Сцена, которую я представлял, не была той сценой. Я тоже не думал об обрезке до черного. У меня была сцена, в которой Тони возвращается со встречи в Нью-Йорке на своей машине, - объяснил Чейз The Hollywood Reporter. «В начале каждого шоу он приезжал из Нью-Йорка в Нью-Джерси, и последней сценой могло быть его возвращение из Нью-Джерси обратно в Нью-Йорк на встречу, на которой его собирались убить».
Создатель телеканала также отметил, что его вдохновило закончить сериал в небольшом ресторанчике, где и происходит последний кадр после прогулки.
'Ага. Но я думаю, что у меня было такое представление - я ехал по бульвару Оушен Парк недалеко от аэропорта и увидел небольшой ресторан. Это было похоже на хижину, в которой подавали завтрак. И почему-то я подумал: «Тони должен получить это в таком месте», - объяснил он. 'Почему? Я не знаю. Это было примерно два года назад.
К сожалению, он до сих пор не дал никаких ответов о том, умер ли Тони Сопрано канонически. Вместо этого он просто отметил, что, по его мнению, это было бы местом, где бы умер Сопрано, если бы он написал сценарий без отключения света.
В последнее время Чейз много думал о «Клане Сопрано» во многом благодаря приквелу сериала «Многие святые Ньюарка», в котором снялся сын Джеймса Гандольфини Майкл Гандольфини. Патриарх скончался в 2013 году в возрасте 51 года.
Режиссер фильма Алан Тейлор недавно предположил, что, по его мнению, эта сцена знаменует конец Тони.