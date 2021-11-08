Памятные открытки в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 8 ноября

8 ноября в России отметят День памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебных обязанностей. По всей стране пройдут памятные мероприятия и встречи с родственниками погибших сотрудников.
Помолчим о погибшим друзьях,
И их подвигу дань, отдавая,
Всех погибших восславим в стихах,
Их навечно в сердцах сохраняя!
***
Вспомним всех наших павших друзей,
Жизнь за правое дело отдавших,
Их родителей, жён и детей,
Окружим всех заботою нашей!
Сорок дней прошло в пустыне, Словно сорок лет, Что Ты делал, и поныне Не нашли ответ. Ты крестился, ты постился, Жил назло бесам, Но никто нам не расскажет, Что Ты думал там. Посещало ли сомненье Твой Великий Дух, Говорил ли Ты с собою Или с небом вслух.
***
Печален буду, весел
Иль беспечен,
Любим иль ненавидим
Буду всеми.
Но я свой крест
Взвалю себе на плечи,
Но я пойду Долиной
Смертной Тени.
И светом будет
Мне твоя улыбка,
Прикосновенье – робкою
Надеждой.
Между мирами на границе
Зыбкой
Скажу – люблю тебя,
Как прежде.
Источник: 1sn.ru, скумтс.мвд.рф