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Памятные открытки в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 8 ноября

1:11:0011/8/2021
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Вспомним всех наших павших друзей, жизнь за правое дело отдавших, их родителей, жён и детей окружим всех заботою нашей!

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Фото: Аrms-expo.ru, Рristor.ru
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Фото: Аrms-expo.ru, Рristor.ru

8 ноября в России отметят День памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебных обязанностей. По всей стране пройдут памятные мероприятия и встречи с родственниками погибших сотрудников.

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Фото: Аrms-expo.ru, Рristor.ru
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Фото: Аrms-expo.ru, Рristor.ru

Помолчим о погибшим друзьях,
И их подвигу дань, отдавая,
Всех погибших восславим в стихах,
Их навечно в сердцах сохраняя!

***

Вспомним всех наших павших друзей,
Жизнь за правое дело отдавших,
Их родителей, жён и детей,
Окружим всех заботою нашей!

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Фото: Аrms-expo.ru, Рristor.ru
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Фото: Аrms-expo.ru, Рristor.ru

Сорок дней прошло в пустыне, Словно сорок лет, Что Ты делал, и поныне Не нашли ответ. Ты крестился, ты постился, Жил назло бесам, Но никто нам не расскажет, Что Ты думал там. Посещало ли сомненье Твой Великий Дух, Говорил ли Ты с собою Или с небом вслух.

***

Печален буду, весел
Иль беспечен,
Любим иль ненавидим
Буду всеми.
Но я свой крест
Взвалю себе на плечи,
Но я пойду Долиной
Смертной Тени.
И светом будет
Мне твоя улыбка,
Прикосновенье – робкою
Надеждой.
Между мирами на границе
Зыбкой
Скажу – люблю тебя,
Как прежде.

Источник: 1sn.ru, скумтс.мвд.рф

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