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Чудесной красоты и нежности открытки для всех Международный День Пианиста 8 ноября

2:09:5811/8/2021
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Праздник не имеет никаких официальных статусов, однако, благодаря интернету и музыкальным сообществам становится всё более известным.

8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru
8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru

8 ноября - День пианиста,
Желаем, чтобы жизни нотный ряд,
Звучал прелюдией красивой Листа,
А отменял проблемы все бекар.

Пусть нота до – дорогой будет светлой,
Рекой улыбок встретит громко ре.
Мажор пусть лейтмотивом станет верным,
Минор затихнет тьмою на заре.

Пусть с нотой фа фанфары крикнут радость,
А в грустной «соль» – лишь солнечных минут.
Пусть будет ваша чувственной тональность,
А с музыкой тревоги все уйдут.

8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru
8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru

Над чёрно-белым рядом клавиш нежных
Как крылья птиц, порхают две руки…
Нас звуки увлекают в мир безбрежный,
В прекрасный мир, где души высоки,

Где музыка звучит, как откровенье
В великие и тайные миры!
Маэстро! В Вашем высшем вдохновенье
Мы, в волнах изумительной игры,

Взлетаем в запредельные высоты
Великих, изумительных миров…
Маэстро! И в пианиста день за эти взлёты
Примите благодарность – за Добро!

8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru
8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru

Безупречный джентльмен Рояль
И его сестренка Пианино,
Нынче мы вручаем вам медаль,
И клянемся клятвою единой:

Только вы – объект великой страсти.
Этот день стал праздником для нас,
Дал большое творческое счастье

И вознес в Мелодии края.
Поздравляю вас, мои друзья!

8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru
8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru

У пианино нет расизма:
И белых клавиш дивный звук,
И чёрных – возникают вдруг,
Секрет таинственной харизмы.

У вас, прекрасных музыкантов
Неплохо б миру поучиться:
Пускай ни годы, ни границы
Преград не создают талантам.

Взлетят к клавиатуре руки…
Начнут тихонько песню петь,
Сумеет музыка согреть
В часы тревоги и разлуки.

Приходит свет во все углы, И звуки в космос улетают. Вы – мира, радости послы, Я вас сегодня поздравляю!

8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru
8 ноября - Международный День Пианиста. Фото: Нurrytolove.ru

Тонких пальцев бравурный танец.
Безупречно – за тактом такт –
Звуки в цельный пассаж сплетались,
В бесподобный, живой спектакль.

Эта музыка била светом.
Зачарованный зал затих,
И как будто быстрей планета
Завертелась, и каждый миг

Вдруг наполнился смыслом. Пьеса
Завершилась. И пианист,
Вздрогнув, словно бы от пореза,
Встал со стула, склонился ниц,

И ушел под аплодисменты
Не тщеславясь, а впопыхах…
Он играл не за комплименты,
Он любовь пробуждал в сердцах.

Но сегодня, в День Пианиста
Время чествовать ловкость рук,
Тонкость слуха и дух скалистый.
Поздравляем Вас, милый друг!

Источник: vampodarok.com

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