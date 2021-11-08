С феерическим праздником «День исполнения желаний»: картинки на 8 ноября

Зарядила камешки надеждой!
Зарядила счастьем и добром!
И с любовью людям подарила
Чтоб желанья исполнялись вновь!
***
Загадал желанье, записал
Сразу во Вселенную послал
А оттуда с помощью небес
Сам Господь, исполнит без чудес...
***
Каждый ждёт удачи и успеха
Каждый день - душевной чистоты!
Чтоб дружили люди на Планете
И сбывались их добрейшие мечты!
Я живу в ожидании чуда,
И безумно хочу Новый Год.
Я загадывать много не буду,
Пусть подарит поменьше тревог.
Лишь бы были здоровы родные, Только б в дом не стучала беда. Пусть доставят олени смешные Нам здоровья, любви и тепла.
Пусть со звоном хрустальных бокалов
К нам приедет седой Дед Мороз,
И подарит желанных подарков.
Пусть не будет печали и слез.
Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!
Источник: chitalnya.ru, hobobo.ru