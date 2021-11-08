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С феерическим праздником «День исполнения желаний»: картинки на 8 ноября

11:09:5711/7/2021
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Самый интересный праздник на планете! Он волшебный и открытый. В этот день мы все должны отказаться от слова «Нет».

8 ноября - День исполнения желаний. Фото: Мir-animashki.com
8 ноября - День исполнения желаний. Фото: Мir-animashki.com

Зарядила камешки надеждой!
Зарядила счастьем и добром!
И с любовью людям подарила
Чтоб желанья исполнялись вновь!

***

Загадал желанье, записал
Сразу во Вселенную послал
А оттуда с помощью небес
Сам Господь, исполнит без чудес...

***

Каждый ждёт удачи и успеха
Каждый день - душевной чистоты!
Чтоб дружили люди на Планете
И сбывались их добрейшие мечты!

8 ноября - День исполнения желаний. Фото: Мir-animashki.com
8 ноября - День исполнения желаний. Фото: Мir-animashki.com

Я живу в ожидании чуда,
И безумно хочу Новый Год.
Я загадывать много не буду,
Пусть подарит поменьше тревог.

Лишь бы были здоровы родные, Только б в дом не стучала беда. Пусть доставят олени смешные Нам здоровья, любви и тепла.

Пусть со звоном хрустальных бокалов
К нам приедет седой Дед Мороз,
И подарит желанных подарков.
Пусть не будет печали и слез.

8 ноября - День исполнения желаний. Фото: Мir-animashki.com
8 ноября - День исполнения желаний. Фото: Мir-animashki.com

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!

Источник: chitalnya.ru, hobobo.ru

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