Как повернуть смерть вспять: история развития реанимации

Большинство из нас, вероятно, более или менее знает, как воскресить одного из наших собратьев. Даже если вы не проходили курс сердечно-легочной реанимации (СЛР), вы, вероятно, много раз видели эту технику по телевидению или в фильмах.
Ранняя история реанимации во многих смыслах также была предметом драмы. 1 июня 1782 года, например, в одной из филадельфийских газет появилась новость о последнем чуде реанимации: пятилетний ребенок был возвращен к жизни после того, как утонул в реке Делавэр, пишет medicalxpress.com.
Маленький Роуленд Оливер играл на одной из оживленных пристаней, которые индустриализация привела к берегам Делавэра, когда он упал в воду. Он боролся десять минут, затем обмяк. Наконец, рабочий выловил его и отнес домой.
Хотя Роуленд был доставлен в семью безжизненным, газета сообщила, что его родители признали, что он был только «очевидно мертвым». Это побудило их к действию. Они «немедленно сняли с него всю одежду, били его руками» и «натирали его шерстяными тряпками, смоченными спиртом».
Врач, прибывший вскоре после этого, сделал то же самое. Они также погрузили ноги Роуленда в горячую воду и влили ему в горло рвотное средство. Примерно через 20 минут к маленькому мальчику вернулась жизнь. Небольшое кровопускание смягчило любые последствия, и вскоре Роуленд стал своей обычной игривой собой.
Гуманные общества.
Этот рассказ был лишь одной из многих историй реанимационного успеха, посеянных в газетах недавно созданными гуманными обществами того времени. Эти общества возникли в середине 18 века в Амстердаме, где все больше людей тонули в городских каналах. В обществах стремились обучить общественность, что смерть, по крайней мере, от утопления - не является абсолютным, и что прохожие имели право держать кажущийся мертвым от присоединения фактически мертв.
В Филадельфии воскрешение Роуленда подтвердило эти идеи, вдохновив местное гуманное общество на установку вдоль городских рек комплектов, содержащих лекарства, инструменты и инструкции для оживления утонувших.
Со временем методы менялись, но уже в 19 веке стало понятно, что реанимационные мероприятия требовали стимуляции организма обратно в механическое действие. Гуманные общества часто рекомендовали согреть тонущую жертву и попробовать искусственное дыхание. Каким бы ни был метод, самым важным было восстановление работоспособности боди-тренажера.
Внешняя стимуляция - растирание и массаж, практикуемые родителями маленького Роуленда, - была необходима. Так было и с внутренней стимуляцией, обычно путем введения в желудок рома или какой-нибудь зажигательной смеси. Вероятно, самым захватывающим - для внутренней части тела - была «окуривание табачным дымом» толстой кишки тонущей жертвы, которую также предлагали гуманные общества. Да: хорошие реанимационные мероприятия требовали вдувания дыма в зад, по-видимому, мертвого человека.
ХХ век принес с собой свои потенциально смертельные опасности. Так же, как в XVIII веке число утопающих увеличилось из-за увеличения промышленного использования водных путей, появление электричества и линий электропередач, а также оборудования для личного пользования, такого как автомобили, добавили к причинам очевидной смерти смерть от электрического тока и отравление газом.
Новый локус стимуляции.
Методы тоже изменились. В настоящее время реанимационные мероприятия все больше сосредотачиваются на стимуляции сердца. Это может включать манипулирование очевидно мертвым телом в различных положениях. Сжатие грудной клетки и методы искусственного дыхания также стали все более распространенными.
Но даже после изменения техники реанимация сохранила свою демократическую направленность - ее мог предпринять почти любой. Однако его приложения оставались специфичными для определенных обстоятельств. В конце концов, только ограниченное количество ситуаций могло сделать кого-то очевидным мертвым.
В середине 20 века эти две последовательные темы начали уступать место. Реанимация все больше завоевывала репутацию чудесного и широко распространенного средства лечения всех видов смерти. И люди, которые могли выполнять эти процедуры, ограничивались только врачами или врачами скорой помощи. У этого сдвига было много причин, но решающим провоцирующим событием стало признание нового набора причин очевидной смерти: хирургических травм.
В своем объяснении своих собственных попыток переделать реанимацию в середине 20-го века американский хирург Клод Бек часто ссылался на историю своего обучения в конце 1910-х годов. Он вспоминал, что в то время, если сердце пациента останавливалось на операционном столе, хирурги ничего не могли сделать, кроме как вызвать пожарную бригаду и ждать, пока они поставят «пульмотор», предшественник известных сегодня искусственных респираторов. Внезапно казалось, что все, кроме практикующих врачей, могут проводить реанимацию. Считая это неприемлемым, Бек присоединился к поиску реанимационного метода, подходящего для особых рисков хирургического вмешательства.
Новые методы, с которыми экспериментировали Бек и другие хирурги, по-прежнему основывались на стимуляции. Но они полагались на доступ к внутренней части тела, которым в большей или меньшей степени пользовался хирург. Одним из методов было приложение электричества непосредственно к сердцу (дефибрилляция). Другой способ - прикоснуться к груди и массировать сердце вручную.
Бек рассматривал свои первые успехи в операционной как показатель более широкого распространения его методов. Соответственно, он расширил свое определение того, кого можно реанимировать. Он добавил к относительно ограниченной категории «очевидно мертвых» всех, кто не был «абсолютно и бесспорно мертвым».
Бек снимал фильмы, свидетельствующие о его успехах. В одном из них, «Хор мертвых», были представлены первые 11 человек, которых он воскресил, неловко стоявшие вместе, в то время как резкий веселый Бек спрашивал каждого по очереди: «От чего вы умерли?»
Хотя первоначально они рассматривались как простое расширение реанимационных мероприятий на медицинские пространства, вскоре стало ясно, что методы, обеспечивающие привилегированный доступ к внутреннему пространству тела, нелегко демократизировать. Это не значит, что Бек не пробовал. Он представил себе мир, в котором те, кто обучен его методам, будут носить с собой инструмент хирурга - скальпель, всегда готовый вскрыть грудь, чтобы вернуть сердце в действие.
Обеспокоенное призраком гражданских хирургов и стремление сохранить свою профессиональную монополию на внутреннюю часть тела, медицинское сообщество взбунтовалось. Демократическое разрешение реанимации было восстановлено только с появлением несколько лет спустя менее неприлично закрытого метода компрессии грудной клетки.
Но взгляд Бека на смерть как на вообще обратимую причину закрепился, достигнув своего апогея в 1960 году, когда историческое медицинское исследование заявило, что « общая постоянная выживаемость при реанимации » составляет 70%. Последующие исследования исправили это слишком оптимистичное открытие, но репутация реанимации как широко применяемой и чрезвычайно успешной уже была обеспечена. Последние сообщения показывают, что эту репутацию он сохраняет по сей день.