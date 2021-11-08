Погода в Бердске 8 ноября 2021: нулевая температура и порывистый ветер установятся в этот день

8 ноября в Бердске ожидается потепление до нуля и прекращение осадков. С утра воздух прогреется до -3 градусов, в обед температура воздуха составит 0 градусов, по ощущениям будет -6, -8. При относительной влажности воздуха 58%. Кроме того, подует юго-западный ветер, с порывами 6,8 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 754 мм ртутного столба.
В этот день отмечается день памяти Дмитрия Солунского. В народе Дмитров день.
Дмитрий Солунский — мученик, которого в 306 году за его веру, римские воины пронзили копьями. Святой был христианином и, несмотря на его высокую государственную должность, которую он занимал, вместо преследования верующих начал заниматься учением о Христе. После казни был причислен ко святым.
В народе было принято 8 ноября пить пиво. Говорили: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит». Работать 8 ноября не разрешалось. Наоборот, все свое время людям предстояло уделить умершим родственникам и друзьям.