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Погода в Бердске 8 ноября 2021: нулевая температура и порывистый ветер установятся в этот день

11:30:5111/7/2021
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Кроме того, подует юго-западный ветер, с порывами 6,8 м/с.

В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит. Фото: Pixabay.com

8 ноября в Бердске ожидается потепление до нуля и прекращение осадков. С утра воздух прогреется до -3 градусов, в обед температура воздуха составит 0 градусов, по ощущениям будет -6, -8. При относительной влажности воздуха 58%. Кроме того, подует юго-западный ветер, с порывами 6,8 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 754 мм ртутного столба.

В этот день отмечается день памяти Дмитрия Солунского. В народе Дмитров день.

Дмитрий Солунский — мученик, которого в 306 году за его веру, римские воины пронзили копьями. Святой был христианином и, несмотря на его высокую государственную должность, которую он занимал, вместо преследования верующих начал заниматься учением о Христе. После казни был причислен ко святым.

В народе было принято 8 ноября пить пиво. Говорили: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит». Работать 8 ноября не разрешалось. Наоборот, все свое время людям предстояло уделить умершим родственникам и друзьям.

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традициипраздникипогода в бердскеприметы Дмитров день
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