Магнитная буря 8 ноября 2021: длительные колебания магнитосферы Земли прекращают свое действие

Новая неделя, 8 ноября, начнется с относительно спокойной космической погоды. Сегодня утро будет спокойным, а магнитные бури не достигнут колебаний выше трех баллов. При умеренной магнитосфере, небольшое волнение все-таки ожидается. В 16.00 и 20.00 - силы геоударов достигнут трех баллов, длительностью три часа.
Когда электромагнитная солнечная волна достигает Земли, то она вызывает колебания магнитосферы планеты. Нарушая работу электрических устройств, спутников и радиоприемников. Иногда магнитные бури создают северное сияние.
В последнее время становится очевидным влияние геомагнитных бурь на состояние многих метеозависимых людей. Чаще всего под воздействие попадают страдающие заболеваниями суставов или сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто много работает, и недостаточно отдыхает, постоянно переутомляясь.
Как справиться с негативным воздействием:
Избегайте чрезмерной физической активности и не переутомляйтесь.
Откажитесь от алкогольных напитков.
Утром не следует слишком быстро вставать с постели – это может спровоцировать сильное головокружение. Это особенно важно для тех, кто принимает лекарства от низкого кровяного давления.
Контрастный душ может быть очень полезен для ваших сосудов, но если вы не использовали его раньше, то вам следует начинать постепенно. Сначала примите приятный теплый и немного горячий душ, затем через неделю используйте прохладную и теплую воду, повышая и понижая температуру на несколько градусов.
Как чувствовали себя наши читатели:
- Всё плывёт. Кружится голова.
- Болит одна часть головы, да и трясёт внутри.
- Все тело крутит и тревожность.
- Усталость и бессонница.
- Давление быстро меняется.