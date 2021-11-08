Вакцину Коваксин от коронавируса хотят разрешить для детей в возрасте от 2 до 18 лет в США

Американская компания Ocugen объявила в пятницу, что запросила у властей разрешение на экстренное использование вакцины COVID-19 Коваксин, разработанной в Индии, для детей в возрасте от 2 до 18 лет.
Данных Ocugen, собранных в ходе клинических испытаний, проведенных за пределами США только с небольшой группой детей, может быть недостаточно для Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы удовлетворить запрос, пишет medicalxpress.com.
Коваксин, разработанный в Индии партнером Ocugen, компанией Bharat Biotech, получил экстренное одобрение Всемирной организации здравоохранения в среду и уже разрешен к применению в 17 странах.
Десятки миллионов доз были введены взрослым за пределами Соединенных Штатов, особенно в Индии.
В иммунизации используется технология инактивированного вируса, обычная для других детских вакцин, включая прививки от полиомиелита.
Запрос на одобрение основан на результатах исследования 526 детей в возрасте от 2 до 18 лет, получивших две дозы коваксина с интервалом 28 дней.
Результаты были сопоставлены с результатами группы из 25 800 взрослых в Индии, которые предложили «защиту детей в возрасте от 2 до 18 лет, аналогичную той, которая была продемонстрирована у взрослых старше 18 лет», - говорится в сообщении компании.
Соучредитель Ocugen Шанкар Мусунури в пресс-релизе назвал этот шаг «значительным шагом к нашей надежде сделать нашу вакцину-кандидат доступной здесь».
В клиническом испытании с участием 526 детей не наблюдалось серьезных побочных эффектов или госпитализаций, но размер выборки исследования мог быть недостаточно большим для выявления редких побочных эффектов.
FDA попросило Pfizer и Moderna, чьи вакцины против COVID-19 уже разрешены в США, провести испытания с тысячами детей, чтобы лучше понять любые побочные эффекты.
Прививка Pfizer - единственная, одобренная в США для детей в возрасте до 18 лет, и на этой неделе органы здравоохранения разрешили вакцинацию детям в возрасте от 5 до 11 лет.