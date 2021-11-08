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07.11
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Что живет в вашей кровати и как часто надо пылесосить матрас?

10:30:3411/7/2021
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Клининговая компания: «Я не буду вдаваться в кровавые подробности о том, что живет в вашей постели, но не стесняйтесь использовать свое воображение».

Эксперт рекомендует пылесосить матрас не реже одного раза в месяц. Фото: Pixabay.com

Как часто многие из нас пылесосят матрасы? Эксперт по уборке говорит нам начать.

Клининговая компания GoCleanCo предлагает советы и рекомендации, как сохранить ваш дом безупречным. За ее спиной 2,2 миллиона подписчиков, очевидно, что у основателя, директора и генерального директора Сары Макаллистер есть отличные хаки, пишет express.co.uk.

GoCleanCo опубликовала социальную рекламу в своем следующем заявлении: «Пропылесосьте матрасы».

Она добавила: «Я не буду вдаваться в кровавые подробности о том, что живет в вашей постели, но не стесняйтесь использовать свое воображение».

Под сообщением уже есть 958 комментариев, из которых либо пользователи рассказывают, что это их метод очистки, либо что они стесняются сказать, что не пробовали его (пока).

Один энтузиаст чистки, Тэмми Шарб, прокомментировала: «Я делаю это постоянно и уже много лет! Мой аллерголог порекомендовал это!»

В другом аккаунте Джен и младший Омохундро сказали: «Что ?! Никогда не думал пылесосить их».

Они добавили: «Сейчас бежим в вакуум».

Многие комментарии побуждали людей использовать на своих матрасах различные насадки для пылесоса, а не на грязных полах.

Spruce рекомендует пылесосить матрас не реже одного раза в месяц. Если у кого-то дома есть аллергия, это должно происходить еще чаще. GoCleanGo не вдавался в подробности того, почему, но мы сделаем это.

Пыль, пылевые клещи, перхоть домашних животных, крошки еды, омертвевшая кожа, остатки макияжа и волосы не чужды вашему, казалось бы, безупречному матрасу.

Согласно академической статье Кэролайн Б. Мур под названием «Грибковое загрязнение постельного белья», взрослые могут выделять до 100 литров пота в постели каждый год, что может привести к накоплению грибков. Так что пылесосьте этот матрас. Ваши рождественские гости будут вам за это благодарны.

Помимо этого совета, GoCleanCo дает советы о том, как правильно и эффективно заправить кровать.

Черпая вдохновение в любимом британском аббатстве Даунтон, они рекомендуют взбивать подушки, чтобы они стали «более пушистыми».

Один совет, который понравится производителям кроватей: вовлеките кого-нибудь еще.

GoCleanCo сказал: «Они никогда не выглядят идеально, когда вы спорите со всем в одиночку».

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