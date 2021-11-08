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Дмитров день: традиции и строгие запреты по народным приметам 8 ноября на Большие Осенины. Нужно ли сегодня поминать усопших

1:00:0711/8/2021,София Мальцева
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С этим событием существовало много примет и запретов.

Люди готовят поминальный ужин, а на ночь откладывают от блюд по ложке в одно блюдце. Фото: Pixabay.com

Дмитрий Солунский родился в Солуни у благочестивых родителей. Праведник был крещен тайно в комнате с иконами. Его отец занимал пост проконсула поэтому когда он умер, то его должность занял Дмитрий. Это были жестокие времена гонений христиан. По этой причине отец Дмитрия не рассказывал о своей вере, а его сын, наоборот, считал правильным открыто сообщать о ней и открыто рассказывать людям о Христе. При этом, когда было назначение на должность, то в его обязанности входило не только обеспечивать защиту, но и бороться против христиан по приказу императора. Такой приказ праведник не стал выполнять, а наоборот: всеми силами искоренял язычество, обращая людей в христианство.

Святой скончался за свое исповедование Христа, отказавшись отречься от веры. Дмитрий проповедовал веру в Господа до самого конца. За что его замучили язычники в тюрьме.

В народе с этим днем связывали с Дмитриевской родительской субботой, на которую поминали своим умерших родственников. С этим событием существовало много примет и запретов.

Например, сегодня не садятся обедать до захода солнца. Считается, что души родных посещают свою семью только при наступлении темноты. Люди готовят поминальный ужин, а на ночь откладывают от блюд по ложке в одно блюдце. Затем эту тарелку оставляют под иконами.

Также сегодня запрещено игнорировать и плохо говорить про усопших, необходимо молиться об их душах, делать пожертвования и добрые поступки.

Благотворительность 8 ноября – одна из главных традиций дня.

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традициипраздникиприметы день Дмитрия Солунского
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