Дмитров день: традиции и строгие запреты по народным приметам 8 ноября на Большие Осенины. Нужно ли сегодня поминать усопших

Дмитрий Солунский родился в Солуни у благочестивых родителей. Праведник был крещен тайно в комнате с иконами. Его отец занимал пост проконсула поэтому когда он умер, то его должность занял Дмитрий. Это были жестокие времена гонений христиан. По этой причине отец Дмитрия не рассказывал о своей вере, а его сын, наоборот, считал правильным открыто сообщать о ней и открыто рассказывать людям о Христе. При этом, когда было назначение на должность, то в его обязанности входило не только обеспечивать защиту, но и бороться против христиан по приказу императора. Такой приказ праведник не стал выполнять, а наоборот: всеми силами искоренял язычество, обращая людей в христианство.
Святой скончался за свое исповедование Христа, отказавшись отречься от веры. Дмитрий проповедовал веру в Господа до самого конца. За что его замучили язычники в тюрьме.
В народе с этим днем связывали с Дмитриевской родительской субботой, на которую поминали своим умерших родственников. С этим событием существовало много примет и запретов.
Например, сегодня не садятся обедать до захода солнца. Считается, что души родных посещают свою семью только при наступлении темноты. Люди готовят поминальный ужин, а на ночь откладывают от блюд по ложке в одно блюдце. Затем эту тарелку оставляют под иконами.
Также сегодня запрещено игнорировать и плохо говорить про усопших, необходимо молиться об их душах, делать пожертвования и добрые поступки.
Благотворительность 8 ноября – одна из главных традиций дня.