Особое праздничное меню на новогодний стол в 2022 году: чем порадовать и удивить близких в Год Тигра? Рецепты простых блюд

Для того, чтобы вас принял покровитель 2022 года, Черный Водяной Тигр, необходимо правильно подобрать блюда на Новогодний стол. Он имеет свои особенные вкусы, которые стоит учитывать буквально с первого дня грядущего года. Несмотря на то, что тигр считается импульсивным животным, настроение которого способно резко меняться, знак будет находиться в водяной стихии, что смягчает его характер.
Тигр является хищным животным, поэтому на вашем столе в Новогоднюю ночь обязательно должны присутствовать мясные блюда. Стоит отметить, что вам необходимо выбирать между свининой, бараниной, курицей или говядиной. Не стоит готовить блюда из дичи, потому что Тигр не любит делиться своей добычей. Нельзя забывать и о красивом оформлении, которое требует символ будущего года. Ниже представлен список того, что вы можете приготовить в канун Нового Года.
Баранина в вине. Для приготовления данного деликатеса вам будут нужны 1 кг баранины, 0.8 кг айвы, 0.5 л сухого белого вина, 0.1 кг сала и 4 луковицы, а также специи по вкусу. Для начала нарежьте мясо на средние кусочки, перекрутите сало с луковицей в мясорубке. Тушите мясо на медленном огне и добавьте туда сало с луком. Влейте вино и тушите еще ровно один час, а после добавьте туда измельченную айву.
Стейк из мраморной говядины. Вам потребуются следующие ингредиенты: 0.5 кг мраморной говядины, 2 ст л оливкового масла и специи по вкусу. Обжаривайте стейк по две минуты с каждой стороны на хорошо разогретой сковородке, и после поместите его в духовку, разогретую до 180 градусов, на десять минут. В конце не забудьте посолить и поперчить блюдо.
Салат с языком. Для салата вам понадобятся 300 гр свиного языка, 3-4 свежих огурца, 3 яйца, 0.2 кг консервированного горошка, 0.1 кг сметаны 20%, вареный желток, 1 ч л горчицы, а также лук, петрушка, соль и перец. Мясо и огурцы нужно нарезать кубиками, лук измельчить в тонкие перышки, петрушку нашинковать и смешать все эти ингредиенты с зеленым горошком, заправив горчицей, желтком и сметаной. Не забудьте добавить лук, соль и перец по вкусу.