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Как снять порчу с ребенка: самые действенные способы в домашних условиях. Признаки сглаза малыша

2:00:3311/8/2021
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Если вы столкнулись со глазом или порчей у вашего ребенка, то важно устранить это, как можно скорее.

Всегда важно быть чутким по отношению состояния ребенка. Фото: Pixabay
Всегда важно быть чутким по отношению состояния ребенка. Фото: Pixabay

Если вы заметили, что ваш ребенок резко изменился в худшую сторону, и понимание между вами резко ухудшилось, то возможно, что ваша семья столкнулась с порчей или сглазом. Для того, чтобы устранить это, вам необходимо, для начала, определить, что случилось с вашим дитем, а затем попытаться снять с него недуг в домашних условиях.

Если ваш ребенок начал капризничать, нервничать на постоянной основе без причины, он стал гиперактивным, его движения стали резкими и не подконтрольными, или наоборот, он стал вялым и расстроенным, то ваше чадо столкнулось с порчей или сглазом. Стоит отметить, что возможно и резкое ухудшение здоровье, но говорить об можно, если вы убедились в том, что он ничем не болеет.

Для того, чтобы снять порчу или сглаз, нужно взять во внимание то, что наиболее эффективно это сможет сделать мать или бабушка. Самым распространенным и действенным способом будет обряд, для которого вам потребуется святая вода. Если у вас нет ее дома, и нет возможности сходить в храм, то возьмите обычную воду и прочитайте над ней семь раз молитву «Отче наш» в полном варианте, затем молитву «Богородице Дево радуйся» и перекрестите воду.

Помойте лицо ребенка, насыпьте на макушку щепотку соли и три раза прочитайте «Богородице Дево радуйся». После этого снова помойте лицо ребенка и вытрите его подолом футболки или рубашки. Если вы сделали все правильно, то эффект подействует в течение следующей недели, и состояние вашего ребенка будет, как прежде.

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