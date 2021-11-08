Как снять порчу с ребенка: самые действенные способы в домашних условиях. Признаки сглаза малыша

Если вы заметили, что ваш ребенок резко изменился в худшую сторону, и понимание между вами резко ухудшилось, то возможно, что ваша семья столкнулась с порчей или сглазом. Для того, чтобы устранить это, вам необходимо, для начала, определить, что случилось с вашим дитем, а затем попытаться снять с него недуг в домашних условиях.
Если ваш ребенок начал капризничать, нервничать на постоянной основе без причины, он стал гиперактивным, его движения стали резкими и не подконтрольными, или наоборот, он стал вялым и расстроенным, то ваше чадо столкнулось с порчей или сглазом. Стоит отметить, что возможно и резкое ухудшение здоровье, но говорить об можно, если вы убедились в том, что он ничем не болеет.
Для того, чтобы снять порчу или сглаз, нужно взять во внимание то, что наиболее эффективно это сможет сделать мать или бабушка. Самым распространенным и действенным способом будет обряд, для которого вам потребуется святая вода. Если у вас нет ее дома, и нет возможности сходить в храм, то возьмите обычную воду и прочитайте над ней семь раз молитву «Отче наш» в полном варианте, затем молитву «Богородице Дево радуйся» и перекрестите воду.
Помойте лицо ребенка, насыпьте на макушку щепотку соли и три раза прочитайте «Богородице Дево радуйся». После этого снова помойте лицо ребенка и вытрите его подолом футболки или рубашки. Если вы сделали все правильно, то эффект подействует в течение следующей недели, и состояние вашего ребенка будет, как прежде.