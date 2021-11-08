Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели

До конца 2021 года осталось чуть меньше двух месяцев, и для того, чтобы провести их, как полагается, необходимо знать производственный календарь на два месяца вперед. Стоит отметить, что в декабре никогда не было много выходных дней, за исключением 31 декабря, которое тоже не всегда было нерабочим.
То же самое касается и производственного календаря на декабрь-2021. Месяц пройдет по обычному расписанию, как это было в прошлые годы: в следующем месяце будет 22 рабочих дня и 9 выходных дней по пятидневному рабочему графику. Первый день декабря выпал на среду, поэтому рабочие дни приходятся на 1-3, 6-10, 13-17, 20-24 и 27-20 декабря. Выходные субботы и воскресенья будут 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 декабря.
Стоит отметить, что в прошлом году вышло распоряжение Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что 31 декабря в 2021 году объявлено выходным днем для всех россиян, несмотря на то, что эта дата выпала на пятницу, рабочий день. Стоит отметить, что то же самое было в прошлом году, но в этот раз распоряжение действует для всех регионов России и не носит рекомендательный характер.
Канун Нового Года будет обычным выходным днем, который восполнится в первую неделю января 2022 года. Нельзя забывать и о том, что последний день календарного года будет нерабочим днем с сохранением заработной платы согласно окладу своего рабочего места.