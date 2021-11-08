Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели

3:00:4011/8/2021
0

Для того, чтобы построить планы на следующий месяц, необходимо знать производственный календарь 2021 года.

В декабре-2021 будет очень мало выходных дней. Фото: Pixabay
В декабре-2021 будет очень мало выходных дней. Фото: Pixabay

До конца 2021 года осталось чуть меньше двух месяцев, и для того, чтобы провести их, как полагается, необходимо знать производственный календарь на два месяца вперед. Стоит отметить, что в декабре никогда не было много выходных дней, за исключением 31 декабря, которое тоже не всегда было нерабочим.

То же самое касается и производственного календаря на декабрь-2021. Месяц пройдет по обычному расписанию, как это было в прошлые годы: в следующем месяце будет 22 рабочих дня и 9 выходных дней по пятидневному рабочему графику. Первый день декабря выпал на среду, поэтому рабочие дни приходятся на 1-3, 6-10, 13-17, 20-24 и 27-20 декабря. Выходные субботы и воскресенья будут 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 декабря.

Стоит отметить, что в прошлом году вышло распоряжение Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что 31 декабря в 2021 году объявлено выходным днем для всех россиян, несмотря на то, что эта дата выпала на пятницу, рабочий день. Стоит отметить, что то же самое было в прошлом году, но в этот раз распоряжение действует для всех регионов России и не носит рекомендательный характер.

Канун Нового Года будет обычным выходным днем, который восполнится в первую неделю января 2022 года. Нельзя забывать и о том, что последний день календарного года будет нерабочим днем с сохранением заработной платы согласно окладу своего рабочего места.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздничные днинерабочие днивыходные в декабре
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы планируете провести декабрь-2021?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели
3:00:40 11/8/2021
Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели
Мемориал убитому лосю создали у московского офиса КПРФ с намеком на Рашкина
2:52:15 11/8/2021
Мемориал убитому лосю создали у московского офиса КПРФ с намеком на Рашкина
В России атаки на школы приравняют к терроризму после массовых расстрелов в 2021 году
2:49:07 11/8/2021
В России атаки на школы приравняют к терроризму после массовых расстрелов в 2021 году
Бизнесмены потеряли 25% выручки из-за нерабочих дней Путина, заявил президент «Опоры России»
2:27:19 11/8/2021
Бизнесмены потеряли 25% выручки из-за нерабочих дней Путина, заявил президент «Опоры России»
На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова
2:16:25 11/8/2021
На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова
В Таганроге коллега вылил таллий в 19-литровые бутылки с водой. Отравились 8 сотрудников авиационного комплекса
2:05:01 11/8/2021
В Таганроге коллега вылил таллий в 19-литровые бутылки с водой. Отравились 8 сотрудников авиационного комплекса
Как снять порчу с ребенка: самые действенные способы в домашних условиях. Признаки сглаза малыша
2:00:33 11/8/2021
Как снять порчу с ребенка: самые действенные способы в домашних условиях. Признаки сглаза малыша
В Новосибирске заступившегося за девушку подростка ранили ножом в шею и поясницу у входа в метро
1:58:22 11/8/2021
В Новосибирске заступившегося за девушку подростка ранили ножом в шею и поясницу у входа в метро
Президент Украины Владимир Зеленский испугал свой народ седыми прядями волос
1:32:17 11/8/2021
Президент Украины Владимир Зеленский испугал свой народ седыми прядями волос
В Новосибирской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября
1:12:23 11/8/2021
В Новосибирской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября