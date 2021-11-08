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Какой сегодня церковный праздник 8 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3111/7/2021
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В старые времена этот день означал завершение периода сватовства.

Запотевшие окна предвещали наступление холодов. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 8 ноября 2021 года

Великомученика Димитрия Солунского
Мученика Луппа
Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения) бывшего в Царьграде
Преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского

Народные праздники и приметы

Дмитриев день
В этот день почитают память великомученика Дмитрия Солунского. Если этот праздник выпадает на субботу, то принято проводить поминки по умершим родственникам.

В старые времена этот день означал завершение периода сватовства. После него начинали играть свадьбы. Также в этот день было принято угощать друг друга свежим пивом.

По народным приметам багряная заря в этот день предзнаменовала сильный ветер, а запотевшие окна предвещали наступление холодов.

Приметы

Багряная заря в этот день – к ветрам.
Если день со снегом, то и Пасха со снегом.
Если Дмитрий на снегу, то и Коляды на снегу, а весна поздняя.
Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой.
Если в этот день тепло – ждите суровой зимы.

Источник: my-calend.ru

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