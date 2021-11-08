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Очень строгие запреты на церковный праздник памяти Дмитрия Солунского 8 ноября

2:00:0411/8/2021,София Мальцева
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В этот день не стоит обходить вниманием души умерших родственников.

Также усопшим оставляют на ночь воду и новое полотенце. Фото: Pixabay.com

8 ноября отмечается память святого чудотворца в Салониках, Дмитрия Солунского. Он родился в Салониках от праведных христиан. Дмитрий был их единственным сыном, поэтому его воспитывали с большой заботой и любовью. Отец Дмитрия был военачальником в Салониках, поэтому после его смерти, император Максимиан назначил его на должность отца.

Максимиан был ярым противником Христа, поэтому особенно рекомендовал ему преследовать и истреблять христиан в родном городе. Однако Дмитрий не только ослушался императора, но и стал открыто исповедать и проповедовать Господа Иисуса Христа в городе Фессалоники. Когда император узнал об этом, то пришел в ярость. Тогда он решил остановиться в Салониках, когда возвращался с битвы против сарматов, чтобы расследовать это дело.

Император вызвал Дмитрия и расспросил его о его вере. Димитрий признал свою христианскую веру перед императором, а также осудил идолопоклонство императора. Максимиан бросил Дмитрия в темницу. Зная свою участь, Димитрий отдал свое имущество своему верному слуге Луппе, чтобы он отдал его бедным, и с радостью принял мученическую смерть за своего Господа Иисуса Христа.

В Дмитриев день традиционно не разрешалось работать.

Также в этот день не стоит обходить вниманием души умерших родственников. При этом их не только поминают за поминальным столом , но и заказывают панихиду в храме. Также оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы ушедшая душа могла напиться или умыться.

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традициипраздникизапретыприметы святой Дмитрий Солунский
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