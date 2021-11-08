Что можно и категорически нельзя делать 19 ноября 2021 года в частичное лунное затмение

Лунные затмения — это явление, когда Земля отбрасывает тень на поверхность Луны, тем самым загораживая ее от попадания солнечного света. Во время частичного лунного затмения образовавшаяся тень скрывает лунную поверхность не до конца. Астрологи заявляют, что подобные астрономические явления в целом негативно влияют на физическое и моральное состояние человека, а также могут нарушить привычный ход вещей. В период лунного затмения часто могут срываться сделки или не получаться какие-либо дела. С новыми идеями и решениями тоже стоит повременить. Кроме того, влияние «Луны в тени» прослеживается за счет частых скачков настроения, упадка сил и даже начала депрессивной фазы для особенно чувствительных людей.
Что можно и нельзя делать во время частичного лунного затмения 19 ноября?
Специалисты рекомендуют посвятить это время очищению физическому и моральному. Займитесь уборкой дома, двора. Посвятите какое-то время себе, например, примите ванну с маслами и солью, проведите уходовые процедуры для лица и тела, займитесь медитацией или йогой с использованием видео уроков. Во время затмения также можно встать на путь избавления от вредных привычек, например, курения или чрезмерного употребления сладкого.
Не стоит во время лунного затмения обращаться за медицинской помощью и проходить какие-либо процедуры, связанные с анализами и диагнозами. Специалисты говорят, что данные, получаемые в этот период, чаще всего являются ошибочными или неточными. стоит также отложить любые процедуры, связанные со сменой стиля и имиджа, крупные покупки, иначе вы рискуете очень скоро разочароваться в своих решениях, но вернуть все обратно уже не получится.