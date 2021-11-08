Погода в декабре 2021 года: прогноз для Москвы и Сибири. Какой будет погода в новогоднюю ночь 31 декабря?

До наступления зимы осталось чуть больше трех недель — 22 дня. Уже сейчас, в ноябре, начинаются морозы, а в Сибири и вовсе уже активно сыплется снег. Если вы еще не приобрели теплые вещи, то сейчас самое время, ведь приближающаяся зима 2021-22 будет по-настоящему холодной.
Какая погода будет в декабре 2021 года?
В Москве ожидается достаточно холодный декабрь. В течение всего месяца температура будет ниже нуля. Если вы ждали снег, то вам повезло, ведь почти весь декабрь будет идти снежок. В первую неделю зимы погода будет держаться на уровне -3... -0 градусов по Цельсию. К 15 числу температура опустится до -6. К концу месяца станет немного теплее — -4... -3.
В Сибири дела обстоят иначе. Что для Москвы холод, для Сибири — теплота. В первую неделю зимы в Сибири погода будет держаться при -11... -9 градусах. В середине месяца она слегка упадет до -13... - 10. Ближе к концу температура опустится до -16. При этом снежным декабрь назвать сложно.
Какая погода будет 31 декабря?
Новогодняя ночь в Москве будет прохладной. Однако выйти на улицу, чтобы посмотреть на салют, все-таки выйдет. Только не забудьте перчатки и шапки, ведь температура 31 декабря будет держаться на уровне -4 градусов.
Новогодняя ночь в Сибири будет морозной. Ожидается -12 градусов по Цельсию. Для сибиряков это не так холодно, как могло быть. Однако при выходе на улицу, несомненно, стоит позаботиться о здоровье, чтобы не оставить уши и руки на улице.