Взрыв в казахстанском кафе в Актау полностью уничтожил здание

В Казахстане назвали предварительную причину взрыва в кафе в Актау. Сообщается, что происшествие могло произойти из-за утечки газовоздушной смеси в воздух, такую информацию рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.
– Специалисты, проводившие работы на месте случившегося, уже изъяли два газовых баллона из помещения. Известно, что там же могут находиться еще два, – заявил Абдикадыров.
В момент взрыва заведение было закрыто. А в медучреждения с травмами и ранения никто не обращался.
Напомним, взрыв произошел 7 ноября. Он полностью разрушил помещение бывшего кафе. Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента и площадь, которая пострадала.