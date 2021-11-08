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Взрыв в казахстанском кафе в Актау полностью уничтожил здание

2:13:2011/8/2021
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По предварительным данным, причиной могла стать утечка газовоздушной смеси.

Взрыв в кафе. Фото: группа «ЛАДА.kz - Все новости Мангистау» во «ВКонтакте»

В Казахстане назвали предварительную причину взрыва в кафе в Актау. Сообщается, что происшествие могло произойти из-за утечки газовоздушной смеси в воздух, такую информацию рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

– Специалисты, проводившие работы на месте случившегося, уже изъяли два газовых баллона из помещения. Известно, что там же могут находиться еще два, – заявил Абдикадыров.

В момент взрыва заведение было закрыто. А в медучреждения с травмами и ранения никто не обращался.

Напомним, взрыв произошел 7 ноября. Он полностью разрушил помещение бывшего кафе. Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента и площадь, которая пострадала.

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