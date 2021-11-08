Владимир Путин спас телеоператора на съемках совещания по развитию ОПК

Владимир Путин на совещании по развитию ОПК в Сочи остерег от падения оператора, который его снимал и попал на видео. Вырезка попала в выпуск эфира "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По словам ведущего, оператор был вынужден идти спиной вперед перед президентом, чтобы снять его передвижение на видео.
– Аккуратно, не упади, не свались там, попросил Путин снимавшего.
Замечание Путина помогли оператору, который прислушался к совету главы и заметил препятствие, которое находилось за его спиной.
Напомним, ранее в редакции Курьер.Среда сообщалось, что в России шесть регионов страны продлили карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Москва и Московская область остались в стороне, там лишь действуют дополнительные ограничения.