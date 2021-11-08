Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Владимир Путин спас телеоператора на съемках совещания по развитию ОПК

2:31:5711/8/2021
0

Инцидент попал в выпуск эфира "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Путин помог оператору не упасть. Фото: Официальный сайт Правительства России.

Владимир Путин на совещании по развитию ОПК в Сочи остерег от падения оператора, который его снимал и попал на видео. Вырезка попала в выпуск эфира "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По словам ведущего, оператор был вынужден идти спиной вперед перед президентом, чтобы снять его передвижение на видео.

– Аккуратно, не упади, не свались там, попросил Путин снимавшего.

Замечание Путина помогли оператору, который прислушался к совету главы и заметил препятствие, которое находилось за его спиной.

Напомним, ранее в редакции Курьер.Среда сообщалось, что в России шесть регионов страны продлили карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Москва и Московская область остались в стороне, там лишь действуют дополнительные ограничения.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
главаоператорпадениеПредостережение.Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Запомнится ли такой случай оператору?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТрассу Р-256 под Бердском сковало в адской пробке: На «вшивой горке» микроавтобус Peugeot жестко протаранил Toyota
2:23:21 11/8/2021
Трассу Р-256 под Бердском сковало в адской пробке: На «вшивой горке» микроавтобус Peugeot жестко протаранил Toyota
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 8 ноября 2021 года
2:19:12 11/8/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 8 ноября 2021 года
Взрыв в казахстанском кафе в Актау полностью уничтожил здание
2:13:20 11/8/2021
Взрыв в казахстанском кафе в Актау полностью уничтожил здание
Чудесной красоты и нежности открытки для всех Международный День Пианиста 8 ноября
2:09:58 11/8/2021
Чудесной красоты и нежности открытки для всех Международный День Пианиста 8 ноября
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 08.10 по 01.11.2021 в Бердске
2:02:36 11/8/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 08.10 по 01.11.2021 в Бердске
Очень строгие запреты на церковный праздник памяти Дмитрия Солунского 8 ноября
2:00:04 11/8/2021
Очень строгие запреты на церковный праздник памяти Дмитрия Солунского 8 ноября
Шесть регионов России продлили режим нерабочих дней из-за коронавируса
1:59:08 11/8/2021
Шесть регионов России продлили режим нерабочих дней из-за коронавируса
Грешно ли работать 8 ноября в день памяти великомученика Дмитрия Солунского?
1:30:51 11/8/2021
Грешно ли работать 8 ноября в день памяти великомученика Дмитрия Солунского?
Памятные открытки в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 8 ноября
1:11:00 11/8/2021
Памятные открытки в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 8 ноября
Дмитров день: традиции и строгие запреты по народным приметам 8 ноября на Большие Осенины. Нужно ли сегодня поминать усопших
1:00:07 11/8/2021
Дмитров день: традиции и строгие запреты по народным приметам 8 ноября на Большие Осенины. Нужно ли сегодня поминать усопших