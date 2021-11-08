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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 8 ноября 2021 года

2:19:1211/8/2021,Ария Гмиттер
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Друзья приходят и уходят, но люди, которым суждено быть в вашей жизни, найдут способ остаться. 

Марс управляет Скорпионом, поэтому их объединенная энергия привносит в день интенсивность. Фото: Pexels

Ваш ежедневный гороскоп на 8 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на понедельник.

Чего вы хотите добиться на этой неделе? Сделайте самый важный пункт в вашем списке дел приоритетом, поскольку Солнце в Скорпионе гармонирует с Марсом в том же знаке.

Марс управляет Скорпионом, поэтому их объединенная энергия привносит в день интенсивность, которая может привести к всплеску гнева и гневным всплескам энергии, но не к страху. Это можно грамотно направить и принести максимальные результаты в фитнесе, работе и карьере, пишет Your Tango.

Говоря о карьере, знак, который управляет десятым солнечным домом, - это место, где Луна проводит день.

Луна в Козероге идеально подходит для начала рабочей недели, когда мы возвращаемся к работе, чтобы быть продуктивными и процветающими благодаря нашим усилиям.

В этот понедельник Луна активно общается с Меркурием и Марсом в Скорпионе, делая дневную энергию идеальной для исследований, исследований, сбора информации и поиска труднодоступных предметов, если вы делаете покупки в начале праздника.

Гороскоп на сегодня на понедельник, 8 ноября 2021 года:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Жизнь часто работает в равновесии, и то, что входит, но и уходит. Другими словами, ожидайте неожиданного, Овен. И пока вы это делаете, держитесь за свой бумажник; не тратьте деньги легкомысленно, поскольку вам, возможно, придется внести новые расходы в свой бюджет.

Луна в Козероге мотивирует и побуждает вас делать больше, чем обычно, и, слава богу, неожиданное изменение, связанное с вашей личной собственностью, может оказаться дорогостоящим расходом, к которому вы не были готовы.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Отношения сегодня суперсложны, и последнее, на что у вас есть время, - это на сложность там, где она не нужна.

Луна будет работать в сотрудничестве с Солнцем в вашем секторе отношений, и это дает полезную энергию, которая очень помогает вам.

У вас будет миг лампочки, вспышка эврики, которая поможет вам увидеть все, чего вы не осознавали до сих пор, чтобы изменить ваши отношения к лучшему.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Наберитесь терпения, Близнецы. Не каждый может быть великим мыслителем, и иногда страх является первопричиной проблемы.

Сейчас главная забота - это ресурсы. Делиться нелегко для людей, которые чувствуют, что в мире есть ограничения и его недостаточно.

Возможно, вам придется потрудиться и улыбнуться, пока вы источаете харизму, чтобы заставить кого-то согласиться передать контроль над активом, который вам нужен или должен занять какое-то время.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Когда дело доходит до любви или даже платонических партнерских отношений, вы всегда чувствуете себя уверенно. По сути, вы человек, который также доставляет людям слишком много удовольствия, и в понедельник вы можете излишне романтизировать идею единения.

На самом деле излишний оптимизм станет вашим самым большим недостатком в понедельник. Возможно, вам придется напомнить себе, что то, что вы вечный оптимист, не означает, что все остальные заинтересованы в том, чтобы следовать сценарию, который вы написали в своей голове.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Закатай рукава, Лев, день полон тяжелой работы и много усилий, но хорошие новости - положительный конечный результат тоже будут.

Вы полны решимости убрать все с дороги до наступления пятницы, чтобы ваши выходные были широко открыты для сна, совершите короткую поездку где-нибудь поблизости или совершите короткую прогулку с другом, чтобы увидеть восход солнца незадолго до рассвета.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Какая разница, если до Рождества осталось почти два месяца. Вы рано в духе и готовы начать показывать всем, насколько вы на самом деле отпускник.

Творчество - это процесс, к которому вы относитесь с большим уважением, и даже если вы не относитесь к тому типу людей, которые увлекаются абстрактным, вам будет комфортно взять в свои руки какое-то ремесло или проект по благоустройству дома, который оживит комнату с уютной атмосферой. немного чутья. Посадите пуансеттию прямо перед входной дверью, чтобы напомнить вам, что это время, которое вы любите.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Когда дело доходит до защиты людей, которых вы любите, вы - тот, на кого могут положиться другие.

Сегодня вы круче, чем гвозди, потому что в вашей семейной жизни кажется, что дела обстоят напряженно, но вы здесь ради этого.

От принятия трудных решений до установления нескольких давно назревших границ - вы собираетесь взъерошить перышки, но иногда это то, что вам нужно сделать.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Все складывается в вашу пользу, и может быть ваше присутствие заставит все сдвинуться с мертвой точки.

Ваша прямота может вызвать дискомфорт у других сегодня, и даже если вы привыкли быть самым напряженным человеком в комнате, кому-то может быть трудно хранить молчание в отношении истины, которую вам необходимо знать.

Это может стать серьезным препятствием для вас, Скорпион, но также и поворотной точкой, где вы сможете договориться о важном изменении, которое вы хотели, но лазейки для заключения сделки не существовало.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Луна соединяется с преобразующим Плутоном в вашем секторе личной собственности, поэтому для вас, Стрелец, владение чем-то ценным не за горами.

Приоритеты и ваши идеалы меняются, поскольку вы чувствуете, что в большей степени контролируете свою жизнь. Возможно, вы готовы сделать большую, крупную покупку, которая может буквально уничтожить весь ваш банковский счет, но для вас это достойное вложение вашего дохода, о котором вы давно мечтали.

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Жизнь меняет вас, и вы не из тех, кто легко относится к переменам, но настроение хорошее, и с наступлением нового года вы готовы делать большие шаги.

Это больше, чем просто импульсивная реакция на ситуации и обстоятельства, это глубокое убеждение в том, кем вы действительно можете быть. Возможно, прямо сейчас у вас есть ответы на все вопросы, но они вам действительно не нужны. Все, что вам нужно сделать в этот момент, - это принять решение с чего-то начать.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Безмолвие такое холодное, и когда вы чувствуете, что кто-то начал меняться и дистанцироваться от вас, это может сильно повредить.

Но правда в том, что ты воин, Водолей. Несмотря на то, что потерять эти отношения сейчас так больно, продолжайте. Скоро наступят лучшие дни.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Друзья приходят и уходят, но люди, которым суждено быть в вашей жизни, найдут способ остаться.

Вам может казаться, что именно вы теряете крепкую дружбу, но вы меняетесь каждый день, и появятся новые люди, которые будут ценить ваши интересы и захотят заглянуть в самое сердце того, кто вы есть сегодня и как вы разовьетесь еще больше завтра.

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