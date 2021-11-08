Сильная молитва святому преподобному Нестору Летописцу на 9 ноября

9 ноября все православные христиане чтят память преподобного Нестора Летописца.
Святого называют духовным наставником не только жителям Лавры, преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, но и историкам, журналистам и всем, чьи труды связывают с информационным потоком. Такая важная работа требует специальных навыков и знаний, объективности и беспристрастности, которыми достопочтенный обладал более всего.
Накануне праздника в храмах Лавры были совершаются особые богослужения, посвященные преподобному Нестору Летописцу.
Главной работой при жизни Нестора было написание Основной летописи, иначе известной как "Повесть временных лет".
В Летописи Нестора можно увидеть широкий круг русской истории с самого начала и до его времени. Благодаря первичной летописи, люди узнали ключевые моменты в формировании древней Руси – расселение славян вдоль Днепра, их битвы с соседними племенами, а также приглашение князя Рюрика править Новгородом, и самое первое упоминание о славянах в исторических источниках в 866 году.
Многие называют преподобного Нестора сравнивая его с Моисеем, который записал первые дни своего народа. Без него память, которая передается из поколения в поколение, давно бы умерла. Его хроники не только сохранили историю, о которой в противном случае было бы очень мало известно, но и вошли в число значимых творений мировой литературы.
Его очень почитают историки, журналисты, писатели.
Преподобный Нестор похоронен в Ближних пещерах святого Антония Печерского.