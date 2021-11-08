Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильная молитва святому преподобному Нестору Летописцу на 9 ноября

5:00:2911/8/2021,София Мальцева
0

Его очень почитают историки, журналисты, писатели.

Нестор Летописец. Фото: r.penzainform.ru

9 ноября все православные христиане чтят память преподобного Нестора Летописца.

Святого называют духовным наставником не только жителям Лавры, преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, но и историкам, журналистам и всем, чьи труды связывают с информационным потоком. Такая важная работа требует специальных навыков и знаний, объективности и беспристрастности, которыми достопочтенный обладал более всего.

Накануне праздника в храмах Лавры были совершаются особые богослужения, посвященные преподобному Нестору Летописцу.

Главной работой при жизни Нестора было написание Основной летописи, иначе известной как "Повесть временных лет".

В Летописи Нестора можно увидеть широкий круг русской истории с самого начала и до его времени. Благодаря первичной летописи, люди узнали ключевые моменты в формировании древней Руси – расселение славян вдоль Днепра, их битвы с соседними племенами, а также приглашение князя Рюрика править Новгородом, и самое первое упоминание о славянах в исторических источниках в 866 году.

Многие называют преподобного Нестора сравнивая его с Моисеем, который записал первые дни своего народа. Без него память, которая передается из поколения в поколение, давно бы умерла. Его хроники не только сохранили историю, о которой в противном случае было бы очень мало известно, но и вошли в число значимых творений мировой литературы.

Его очень почитают историки, журналисты, писатели.

Преподобный Нестор похоронен в Ближних пещерах святого Антония Печерского.


Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиетрадицииисторияпраздникиНестор Летописецприметы христианство.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посещаете храм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
4:54:01 11/8/2021
Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Чтение карт Таро для всех знаков зодиака 8 ноября 2021 года
4:49:02 11/8/2021
Чтение карт Таро для всех знаков зодиака 8 ноября 2021 года
В России с 8 ноября начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
4:44:09 11/8/2021
В России с 8 ноября начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
3 знака зодиака, у которых 8 ноября 2021 года будет отличный день
4:32:26 11/8/2021
3 знака зодиака, у которых 8 ноября 2021 года будет отличный день
Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в лицее Новосибирска
4:32:21 11/8/2021
Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в лицее Новосибирска
Можно ли 9 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в День преподобного Нестора Летописца?
4:30:48 11/8/2021
Можно ли 9 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в День преподобного Нестора Летописца?
В России врач рассказал о новых лекарствах от тяжелой формы коронавируса
4:13:48 11/8/2021
В России врач рассказал о новых лекарствах от тяжелой формы коронавируса
БердскВ Бердске родители учеников объяснили отказ детей от питания в школьных столовых: Еду подают холодной, а в компоте плавают волосы
4:06:51 11/8/2021
В Бердске родители учеников объяснили отказ детей от питания в школьных столовых: Еду подают холодной, а в компоте плавают волосы
С Днём Сибири: снежно-прекрасные поздравления всем сибирякам 8 ноября
4:02:02 11/8/2021
С Днём Сибири: снежно-прекрасные поздравления всем сибирякам 8 ноября
9 ноября - День преподобного Нестора Летописца: история жизни автора «Повести временных лет»
4:00:27 11/8/2021
9 ноября - День преподобного Нестора Летописца: история жизни автора «Повести временных лет»