Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил точку в споре с Симоньян о жителях Кавказа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поговорил по телефону с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. О завершении спора между ними заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
– Мы оба были спокойны, не поддавались эмоциям. Сошлись на том, что Кавказ – это превосходная точка мира, которая подарили нам замечательных актеров, художников, музыкантом, – считает Кадыров.
Глава Чечни также заявил, что дискутировать стоит аргументированно и соблюдая границы. Мужчина считает, что угрозы, которые поступали в адрес Симоньян в социальных сетях должны быть прекращены. Кадыров сказал, что если бы обе стороны конфликта в Новой Москве, где несколько жителей Кавказа избили мужчину с ребенком, были одной национальности, никто бы не обратил на ситуацию внимания. Сейчас подозреваемым грозит наказание в виде тюремного заключения за покушение на убийство дух или более человек.
Ранее Кадыров заявил, что СМИ в России специально отбирают новости с участием Кавказцев. А 5 ноября Маргарита Симоньян выложила твит, в котором говорилось о том, что кавказцы допрыгаются.