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Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил точку в споре с Симоньян о жителях Кавказа

3:23:4911/8/2021
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Все началось после избиения группой молодых людей отца с ребенком.

Кадыров и Симоньян поговорили по телефону. Фото: Pixabay.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поговорил по телефону с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. О завершении спора между ними заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

– Мы оба были спокойны, не поддавались эмоциям. Сошлись на том, что Кавказ – это превосходная точка мира, которая подарили нам замечательных актеров, художников, музыкантом, – считает Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что дискутировать стоит аргументированно и соблюдая границы. Мужчина считает, что угрозы, которые поступали в адрес Симоньян в социальных сетях должны быть прекращены. Кадыров сказал, что если бы обе стороны конфликта в Новой Москве, где несколько жителей Кавказа избили мужчину с ребенком, были одной национальности, никто бы не обратил на ситуацию внимания. Сейчас подозреваемым грозит наказание в виде тюремного заключения за покушение на убийство дух или более человек.

Ранее Кадыров заявил, что СМИ в России специально отбирают новости с участием Кавказцев. А 5 ноября Маргарита Симоньян выложила твит, в котором говорилось о том, что кавказцы допрыгаются.

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