В Сибири женщина отказалась пропускать машину реанимации. Сотрудники ГИБДД заставили водителя скорой сдать назад

В Сибири во дворе одного из жилых домов лицом к лицу столкнулись два автомобиля. "Киа Рио" перегородил проезд водителю машины реанимационной помощи. Служебный автомобиль ехал, включив спецсигналы: сирены и мигающий световой фонарь.
На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. На видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск" видно, как сотрудник дорожной полиции подходит к водителю иномарки, затем к служебному автомобилю медучреждения. После чего машина с врачами трогается с места и выезжает из двора.
Сообщается, что женщина отказалась пропускать машину скорой помощи из-за того, что не умеет сдавать задом.