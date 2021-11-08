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Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

4:54:0111/8/2021
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Такое заявление сделал глава региона Андрей Травников.


В Новосибирской области 8 ноября прошло оперативное совещание в правительстве. На нем стало известно, что период нерабочих дней не будет продлен в регионе. С таким заявлением выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

– Начинаем работать в штатном режиме, традиционная рабочая неделя начинается 8 ноября, – сообщил глава.

Это коснулось и школьников. С 8 ноября началась полноценная учебная неделя во всех школах региона.

Напомним, по указу президента России Владимира Путина, в России был введен период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса. В некоторых регионах страны нерабочие дни были продлены главами.

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карантинрабочая неделякоронавирусКовид
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