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Квасим капусту в ноябре 2021: все благоприятные и неблагоприятные даты

7:00:5411/8/2021,София Мальцева
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Самым подходящим и наиболее благоприятным временем для засола капусты в ноябре являются дни растущей луны.

Не следует квасить капусту в ноябре, когда на небосклоне новая луна или полнолуние. Фото: Pixabay.com

Квашеная капуста готовится людьми еще с давних времен. Ее полезные свойства считаются незаменимыми в холодную зимнюю пору. И с этим трудно поспорить. Ведь она содержит огромное количество витаминов, которые непросто получить среди холода и снега.

Стоит отметить, что многие хозяйки выделяют для себя благоприятные дни, когда квасить капусту в 2021 году, чтобы она была вкусной и хрустящей. А также те дни, когда лучше воздержаться от этого процесса, чтобы не испортить капусту.

Подходящие дни для засолки капусты в ноябре по лунному календарю 2021: Стало известно, что самым подходящим и наиболее благоприятным временем для засола капусты в ноябре являются дни растущей луны. В ноябре 2021 года – это дни с 16 по 29 числа.

Не следует квасить капусту в ноябре, когда на небосклоне новая луна или полнолуние — это самое неудачное время по лунному календарю для любых заготовок на зиму. Новолуние и полнолуние в ноябре 2021 — 15 и 30 числа.

Кроме того, если наблюдать за зодиакальными созвездиями, то приготовление блюда не подходит для времени, когда луна встает в созвездиях Рака, Рыб и Девы.

Также нельзя квасить во время полнолуния и на нисходящее месяц. В это время есть риск, что капуста не получится достаточно хрустящей.

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