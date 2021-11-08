В России с 8 ноября начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса

В России с 8 ноября вводят новый сертификат о вакцинации от COVID-19 либо о перенесенном коронавирусе. Документ будет единого образца. Такое сообщение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
Такой документ можно будет оформить на портале госуслуг, но не позднее, чем через три дня после полноценного прохождения вакцинации. Чтобы получить сертификат в бумажном виде, нужно будет подать заявление в отделение МФЦ. А ранее зарегистрированные сертификаты будут переоформлены до 1 марта 2022 года.
Напомним, ранее сотрудники Минздрава представили новый сертификат о вакцинации от коронавируса. Он также в едином образце и формируется в электронном виде сразу на двух языках: английском и русском. В официальной бумаге предусмотрено и место под QR-код.