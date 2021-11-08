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Ольга Бузова заявила, что МХАТ должен ей полмиллиона рублей за спектакль

5:28:1311/8/2021
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Она собирается решать вопрос в судебном порядке.


Певица Ольга Бузова сообщила, что Московский художественный академический театр не выплатил ей гонорар суммой в полмиллиона рублей. По словам Бузовой, деньги должны были выплатить за участие в спектакле «Чудесный грузин». Также звезда шоубизнеса заявила, что планирует решать этот вопрос в судебном порядке.

По информации популярной певицы, ее никто не информировал об отмене представления, но денежные средства она так и не получила. Предварительная сумма, которую Бузова могла получить за участие в данном спектакле – 450 тыс. рублей.

– Никто не выходит на связь, это не законно, я буду решать этот вопрос через своих адвокатов, – сообщила Бузова.

Ранее новый гендиректор учреждения Владимир Кехман заявил, что спектакль с участием Бузовой отменился из-за существующих проблем с финансами. По версии гендиректора, он ставил в известность Бузову о таких событиях. Также Кехман сообщил, что спектакль был снят из-за низкой продажи билетов.

Напомним, спектакль «Чудесный грузин» был снят с расписания театра 31 октября. Представление было запланировано на 2 ноября. А после Бузова выложила скриншот, в котором видно, что распроданы все билеты.

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спектакльотменаЧудесный грузинОльга Бузова
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