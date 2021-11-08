Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, какая зима ждет россиян

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в декабре холода ожидаются на территории Поволжья, Урала, Сибири и северо-востока России, в этих регионах температура воздуха опустится ниже, чем в предыдущие годы в первый месяц зимы. А где-то градусники термометров будут показывать -20.
По словам синоптика, морозы будут не долгосрочными. Южноуральский регион России и центральная часть страны выделятся теплой погодой. Морозные дни в этих регионах тоже будут, но в основном температура продержится на уровне среднемесячной нормы.
На Дальнем востоке и на территории южных регионов России погода будет более теплой. Среднемесячная температура в данных регионах будет выше, чем обычно, также ожидаются дожди.
А вот январь порадует потеплением почти каждый регион России. Особо отразятся теплые дни на северном Уральском и Сибирском регионах. Вильфанд сообщает, что в Якутии ожидается теплая погода на всю зиму. В Москве и Санкт-Петербурге температура не нарушит среднемесячную норму, но планируются обильные осадки.
Жителям Дальнего Востока и северо-востока России стоит ожидать похолодание.
– В Феврале по всей стране погода сохранит свою норму. Теплее будет в Якутии и на северо-западе центральной части страны. А вот на Дальний Восток будут воздействовать морозы, – сообщил прогнозист.