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Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, какая зима ждет россиян

5:37:3811/8/2021
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В некоторых регионах ожидаются дожди.

Прогнозы на зиму: стоит ожидать тепла. Фото: Pixabay.com

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в декабре холода ожидаются на территории Поволжья, Урала, Сибири и северо-востока России, в этих регионах температура воздуха опустится ниже, чем в предыдущие годы в первый месяц зимы. А где-то градусники термометров будут показывать -20.

По словам синоптика, морозы будут не долгосрочными. Южноуральский регион России и центральная часть страны выделятся теплой погодой. Морозные дни в этих регионах тоже будут, но в основном температура продержится на уровне среднемесячной нормы.

На Дальнем востоке и на территории южных регионов России погода будет более теплой. Среднемесячная температура в данных регионах будет выше, чем обычно, также ожидаются дожди.

А вот январь порадует потеплением почти каждый регион России. Особо отразятся теплые дни на северном Уральском и Сибирском регионах. Вильфанд сообщает, что в Якутии ожидается теплая погода на всю зиму. В Москве и Санкт-Петербурге температура не нарушит среднемесячную норму, но планируются обильные осадки.

Жителям Дальнего Востока и северо-востока России стоит ожидать похолодание.

– В Феврале по всей стране погода сохранит свою норму. Теплее будет в Якутии и на северо-западе центральной части страны. А вот на Дальний Восток будут воздействовать морозы, – сообщил прогнозист.

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