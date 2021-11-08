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Молодая жена Константина Ивлева, которая младше его на 19 лет, заявила о беременности

5:52:3711/8/2021
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Шеф-повар Всея Руси станет отцом в третий раз.

Константин Ивлев станет отцом в третий раз. Фото: Pixabay.com

В России прославленный телеведущий Константин Ивлев станет папой в третий раз. Матерью ребенка станет журналистка и модель Валерия Ивлева, которая младше своего возлюбленного на 19 лет.

– Мне уже почти 30 лет, я нахожусь на четвертом месяце беременности. Мы очень ждем нашего будущего ребенка – сообщила будущая мать.

Сам телеведущий уже был женат. У него двое детей. А вот его нынешняя супруга станет матерью в первый раз.

Ранее шеф-повар сообщал, что два года назад развелся с бывшей женой и перестал уделять должное внимание детям от прошлого брака. Также мужчина рассказал, что его 20-летний сын учился на повара, но позднее понял, что работником кухни он быть не хочет и принялся за путешествия.

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