Молодая жена Константина Ивлева, которая младше его на 19 лет, заявила о беременности

В России прославленный телеведущий Константин Ивлев станет папой в третий раз. Матерью ребенка станет журналистка и модель Валерия Ивлева, которая младше своего возлюбленного на 19 лет.
– Мне уже почти 30 лет, я нахожусь на четвертом месяце беременности. Мы очень ждем нашего будущего ребенка – сообщила будущая мать.
Сам телеведущий уже был женат. У него двое детей. А вот его нынешняя супруга станет матерью в первый раз.
Ранее шеф-повар сообщал, что два года назад развелся с бывшей женой и перестал уделять должное внимание детям от прошлого брака. Также мужчина рассказал, что его 20-летний сын учился на повара, но позднее понял, что работником кухни он быть не хочет и принялся за путешествия.