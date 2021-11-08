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08.11
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В Бердской ЦГБ начал работать новый телефон для записи на вакцинацию

6:01:1911/8/2021
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Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

В Бердске появился специальный телефон для записи на вакцинацию. Фото: Pixabay.com

В Бердской центральной городской больнице будет производиться запись на вакцинацию от коронавируса по специальному телефону. До этого записаться на прививку от COVID-19 можно было и по единому call-центру медучреждения, такая информация появилась на официальном сайте администрации города.

Однако из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса нагрузка на сотрудников call-центра сильно увеличилась. Число заболевших растет, большинству из заразившихся граждан нужно записаться на прием к доктору.

– Для комфортабельности для пациентов и повышения качества дозвона, запись на вакцинацию производится по телефону 8 (383-41) 5-57-30, – сообщается в письме.

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записьпрививканомерВакцинация.
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