В Бердской ЦГБ начал работать новый телефон для записи на вакцинацию

В Бердской центральной городской больнице будет производиться запись на вакцинацию от коронавируса по специальному телефону. До этого записаться на прививку от COVID-19 можно было и по единому call-центру медучреждения, такая информация появилась на официальном сайте администрации города.
Однако из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса нагрузка на сотрудников call-центра сильно увеличилась. Число заболевших растет, большинству из заразившихся граждан нужно записаться на прием к доктору.
– Для комфортабельности для пациентов и повышения качества дозвона, запись на вакцинацию производится по телефону 8 (383-41) 5-57-30, – сообщается в письме.