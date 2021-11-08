В Новосибирске пассажир в упор расстрелял водителя такси

В Новосибирске в Ленинском районе пассажир выстрелил в водителя «Яндекс.Такси» и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 7 ноября около 23:00. Пострадавший обратился в службу 112 сразу после случившегося, пишет портал NGS.RU.
– Пострадавший получил ранение руки и ноги, он уже заявил в соответсвующие органы о данном инциденте. Все произошло на остановке «Пархоменко» в автомобиле «Хендай-Солярис», – сообщается в ведомстве.
Сейчас водитель, получивший ранения госпитализирован в медучреждение.
– По предварительным данным между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены 2 выстрела предположительно из травматического пистолета. В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Пассажир с места происшествия скрылся, – сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области редакции «Курьер.Среда».