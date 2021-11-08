Россиянам выплатят по 11 100 рублей 8 ноября 2021

В России сегодня, 8 ноября, на счет многодетных родителей поступят ежемесячные пособия за октябрь. Сумма в размере одного детского прожиточного минимума достанется родителям трех и более детей. Такие выплаты должны были произвести еще в октябре, но из-за задержки финансирования Россияне получат деньги в ноябре.
Деньги распределяются региональными властями, но средства поступают из федерального бюджета. Тогда, в конце октября деньги не были направлены в региональные структуры, поэтому их начнут выплачивать с 8 ноября.
Потребителями пособия станут только семьи, в которых третий или последующий ребенок появился на свет после 1 января 2019 года. Также право на получение денег имеют семьи, в которых доход на одного человека не превышает прожиточного минимум на двоих в регионе. Сумма выплат составит 11 100 рублей – средний прожиточный минимум.