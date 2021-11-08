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Россиянам выплатят по 11 100 рублей 8 ноября 2021

7:19:0311/8/2021
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Деньги поступят на счета в течение дня.

Россияне получат по 11 тыс. рублей. Фото: Pixabay.com

В России сегодня, 8 ноября, на счет многодетных родителей поступят ежемесячные пособия за октябрь. Сумма в размере одного детского прожиточного минимума достанется родителям трех и более детей. Такие выплаты должны были произвести еще в октябре, но из-за задержки финансирования Россияне получат деньги в ноябре.

Деньги распределяются региональными властями, но средства поступают из федерального бюджета. Тогда, в конце октября деньги не были направлены в региональные структуры, поэтому их начнут выплачивать с 8 ноября.

Потребителями пособия станут только семьи, в которых третий или последующий ребенок появился на свет после 1 января 2019 года. Также право на получение денег имеют семьи, в которых доход на одного человека не превышает прожиточного минимум на двоих в регионе. Сумма выплат составит 11 100 рублей – средний прожиточный минимум.

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