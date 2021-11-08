Пропавший в горах Алтая 27-летний сибиряк Виктор Алтухов мог стать жертвой медведей. Исчез 5 ноября

В горах Алтая четвертые сутки ищут туриста-одиночку из Новосибирска Виктора Алтухова. 27-летний сибиряк ушел в поход 1 ноября по маршруту от села Кучерла к Аккемскому озеру, а потом обратно через перевал Кара-Тюрек. Однако с 5 ноября турист перестал выходить на связь. В тот же день МЧС, полиция и родственники сибиряка бросились на его поиски однако уже почти неделю о туристе-одиночке ничего неизвестно.
- 1 ноября 2021 он вышел на маршрут в одиночный поход из населенного пункта Кучерла и до сих пор информация о его местонахождении не известна. 5 ноября он должен был завершить маршрут, однако на связь не выходит, место нахождения неизвестно. Промежуточный сеанс связи должен был состояться 3 ноября, - сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю «Курьер.Среда».
Близкий друг пропавшего туриста Александр рассказал «Курьер.Среда» 8 ноября, что Виктор еще этим летом пробовал себя в походах и весьма успешно.
- Знакомы давно, лет семь уже или даже больше. Он летом этим увлекся. Я мало об этом знаю, мы последние месяцы виделись только на тренировке, да на игре, а там поговорить не удавалось. Да и с баскетболом он завязал на время, по крайней мере с тренировками, возможно, как раз, чтобы сходить в поход. Но утверждать не буду, точно не знаю. Знаю, что летом он ходил в поход на Алтае, так что опыт у него должен быть какой-то, - рассказал друг пропавшего туриста Александр.
Однако волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» вынуждены вести поиск пропавшего туриста только в соцсетях из-за опасности Алтайских гор. Как рассказала «Курьер.Среда» 8 ноября представитель отряда Юлия, подготовленных людей нет. Известно, что 2-3 ноября в горах был сильный снегопад и ветер. Для поиска мужчины привлекали вертолет, но пока - безуспешно.
- Забила тревогу мама, он перестал выходить на связь. Республика Алтай большая, чтобы туда добраться, надо много времени, а в Алтайском крае нет подготовленных людей, на поиск не выезжали. По сети все идет. МЧС только туда выезжают. Знаю, что по этому маршруту ходят туристические группы, но только до сентября, а дальше ходят одиночки или маленькие группы. Еще скажу, что не все медведи ушли в спячку. Но все равно надежда есть, тем более, он подготовленный, - рассказала представитель «ЛизаАлерт» Юлия 8 ноября.