Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пропавший в горах Алтая 27-летний сибиряк Виктор Алтухов мог стать жертвой медведей. Исчез 5 ноября

11:18:2611/8/2021,Дарья Костина
0

«Курьер.Среда» 8 ноября друг туриста-одиночки рассказал, что Виктор еще этим летом пробовал себя в походах и весьма успешно.

В горах Алтая четвертые сутки ищут туриста-одиночку из Новосибирска Виктора Алтухова. Фото: //vk.com/Виктор Алтухов

В горах Алтая четвертые сутки ищут туриста-одиночку из Новосибирска Виктора Алтухова. 27-летний сибиряк ушел в поход 1 ноября по маршруту от села Кучерла к Аккемскому озеру, а потом обратно через перевал Кара-Тюрек. Однако с 5 ноября турист перестал выходить на связь. В тот же день МЧС, полиция и родственники сибиряка бросились на его поиски однако уже почти неделю о туристе-одиночке ничего неизвестно.

- 1 ноября 2021 он вышел на маршрут в одиночный поход из населенного пункта Кучерла и до сих пор информация о его местонахождении не известна. 5 ноября он должен был завершить маршрут, однако на связь не выходит, место нахождения неизвестно. Промежуточный сеанс связи должен был состояться 3 ноября, - сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю «Курьер.Среда».

Близкий друг пропавшего туриста Александр рассказал «Курьер.Среда» 8 ноября, что Виктор еще этим летом пробовал себя в походах и весьма успешно.

- Знакомы давно, лет семь уже или даже больше. Он летом этим увлекся. Я мало об этом знаю, мы последние месяцы виделись только на тренировке, да на игре, а там поговорить не удавалось. Да и с баскетболом он завязал на время, по крайней мере с тренировками, возможно, как раз, чтобы сходить в поход. Но утверждать не буду, точно не знаю. Знаю, что летом он ходил в поход на Алтае, так что опыт у него должен быть какой-то, - рассказал друг пропавшего туриста Александр.

Однако волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» вынуждены вести поиск пропавшего туриста только в соцсетях из-за опасности Алтайских гор. Как рассказала «Курьер.Среда» 8 ноября представитель отряда Юлия, подготовленных людей нет. Известно, что 2-3 ноября в горах был сильный снегопад и ветер. Для поиска мужчины привлекали вертолет, но пока - безуспешно.

- Забила тревогу мама, он перестал выходить на связь. Республика Алтай большая, чтобы туда добраться, надо много времени, а в Алтайском крае нет подготовленных людей, на поиск не выезжали. По сети все идет. МЧС только туда выезжают. Знаю, что по этому маршруту ходят туристические группы, но только до сентября, а дальше ходят одиночки или маленькие группы. Еще скажу, что не все медведи ушли в спячку. Но все равно надежда есть, тем более, он подготовленный, - рассказала представитель «ЛизаАлерт» Юлия 8 ноября.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
алтайпропал туристСибиряк пропал в горах
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мог ли турист стать жертвой медведей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Под Саратовом двое детей скончались от мощного удара током на крыше вагона
11:13:04 11/8/2021
Под Саратовом двое детей скончались от мощного удара током на крыше вагона
В Златоусте мужчину насмерть задавило собственное авто во время ремонта
11:05:21 11/8/2021
В Златоусте мужчину насмерть задавило собственное авто во время ремонта
Почему обязательно нужно дать обеты и зароки 9 ноября каждой женщине и каждому мужчине? В чем главный смысл молчания в этот день?
11:00:08 11/8/2021
Почему обязательно нужно дать обеты и зароки 9 ноября каждой женщине и каждому мужчине? В чем главный смысл молчания в этот день?
Священника и звонаря за растление 53 мальчиков приговорили к 18 и 12 годам колонии строгого режима
10:58:17 11/8/2021
Священника и звонаря за растление 53 мальчиков приговорили к 18 и 12 годам колонии строгого режима
В Самарской области судимый студент изнасиловал семиклассницу
10:51:45 11/8/2021
В Самарской области судимый студент изнасиловал семиклассницу
Пермский полицейский спас местных жителей от мчащейся с мертвым водителем 14-метровой фуры
10:35:34 11/8/2021
Пермский полицейский спас местных жителей от мчащейся с мертвым водителем 14-метровой фуры
Новосибирская область обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки 8 ноября
10:17:58 11/8/2021
Новосибирская область обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки 8 ноября
В США жест из TikTok помог спасти похищенную девушку
9:57:30 11/8/2021
В США жест из TikTok помог спасти похищенную девушку
Участник съемочной группы скандального фильма Алека Болдуина госпитализирован после укуса ядовитого паука
9:38:24 11/8/2021
Участник съемочной группы скандального фильма Алека Болдуина госпитализирован после укуса ядовитого паука
Оперштаб России назвал число заразивших коронавирусом за сутки 8 ноября
9:31:13 11/8/2021
Оперштаб России назвал число заразивших коронавирусом за сутки 8 ноября