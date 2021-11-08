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«До 10 вечера работали»: В Бердске стадион школы №6 закатали в асфальт под мокрый ноябрьский снег

12:23:1411/8/2021,Алина Бурова
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Бердчане поинтересовались. Мол, с чего это решили проводить работы накануне зимы?

Работы, как говорят бердчане, проводились на ул. Горького Бердска. Фото: Предоставлено героиней

В Бердске в холодные ноябрьские будни, в асфальт решили закатать школьный стадион. Об этом «Курьер.Среда» сообщили очевидцы события. По словам горожан, действие происходит на ул. Максима Горького.

- Муж сам вчера видел, как закатывают школьный стадион шестой школы. Работали до 10 часов вечера. Очень хотелось бы узнать, почему вдруг решили этот каток сделать, да еще и накануне зимы? - поинтересовалась у редакции бердчанка Оксана.

Получить комментарий от руководства школы №6 «Курьер.Среда» не удалось. Начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин сказал, что не знает о чем идет речь.

Напомним, что накануне декабря в Бердске продолжают ремонтировать и улицу Черемушную. Как стало известно, работы на данном объекте должны завершиться к середине ноября. При этом, многие горожане настаивают на том, чтобы работы на время холодов прекратили, а возобновили весной. По их мнению, проведение работ в плохих погодных условиях значительно сказывается на качестве. Стоит отметить, что стоимость работ оценивается в 150 млн рублей. Ситуация по ремонту улицы находится на контроле минтранса Новосибирской области, поскольку работы проходят по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

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