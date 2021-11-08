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Под Новосибирском наказали арендатора батута за травмы ребенка на аттракционе из-за нарушений

12:19:1411/8/2021
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Кроме того, против руководителя ООО «СК «Армада», который является владельцем батуту, прокуратура возбудила административное дело.

Батут-кенгуру
На батуте-кенгуру в парке Бердска пострадал ребенок. Фото: "Курьер.Среда"

Прокуратура Новосибирского района провела проверку после информации в СМИ о том, что ребенок получил травмы на батуте в Краснообске. Об этом 8 ноября сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как выяснилось, предприниматель, который арендовал батут, эксплуатировал его без акта технического освидетельствования и с нарушением требований безопасности вопреки техническому регламенту.

-По результатам проверки по материалам прокуратуры должностное лицо привлечено по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов) к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, - рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Кроме того, против руководителя ООО «СК «Армада», который является владельцем аттракциона, прокуратура возбудила административное производство по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Сейчас это дело  находится на рассмотрении, уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщал "Курьер.Среда", в городском парке Бердска летом 2019 года разлетевшийся батута серьезно травмировал прыгающего на нем мальчика.

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аттракционнаказалибатутпострадал ребенок
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