Под Новосибирском наказали арендатора батута за травмы ребенка на аттракционе из-за нарушений

Прокуратура Новосибирского района провела проверку после информации в СМИ о том, что ребенок получил травмы на батуте в Краснообске. Об этом 8 ноября сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Как выяснилось, предприниматель, который арендовал батут, эксплуатировал его без акта технического освидетельствования и с нарушением требований безопасности вопреки техническому регламенту.
-По результатам проверки по материалам прокуратуры должностное лицо привлечено по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов) к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, - рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Кроме того, против руководителя ООО «СК «Армада», который является владельцем аттракциона, прокуратура возбудила административное производство по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Сейчас это дело находится на рассмотрении, уточнили в надзорном ведомстве.
Как сообщал "Курьер.Среда", в городском парке Бердска летом 2019 года разлетевшийся батута серьезно травмировал прыгающего на нем мальчика.