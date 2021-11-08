В Подмосковье полиция объявила о жестких проверках хостелов после массовых драк

Драки в хостелах Москвы и Московской области привлекали внимание правоохранителей. На этот заявление сделал глава областного ГУ МВД России Виктор Пауков. По его словам, в ближайшее время будет проверена законность работы хостелов проверят в Московской области после массовых побоищ, которые часто воспринимают как факты межэтнических конфликтов.
- Обращаюсь к главам регионов, совместно с территориальными подразделениями провести так называемую ревизию <нелегальных хостелов>. Мы должны видеть все, что творится на территориях для того, чтобы успокоить граждан, - сказал он на встрече с губернатором 8 ноября.
При этом глава ГУ МВД области подчеркнул, что подобная проверка, которая уже проведена в одном из муниципалитетов показала, что пять из семи хостелов работают незаконно. По словам Паукова, больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведется ни учет оплаты, ни учет, кто заселяется туда.
- Как правило там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья, - отметил он.
Начальник подмосковного главка полиции объяснил проверки тем, что в последнее время СМИ часто пишут о массовых драках в Подмосковье между местными жителями и мигрантами. Также он отметил, что в ходе проверки данной информации факты межэтнических конфликтов не установлены.